سيسك فابريغاس يعتذر بعد مواجهة حادة على خط التماس مع ماكس أليغري، حيث يُزعم أن مدرب ميلان وصف مدرب كومو بـ"الطفل"

وفي حديثه إلى وسائل الإعلام بنبرة نادمة، أوضح فابريغاس أن تدخله كان نتيجة انفعال لحظة وليس نية سيئة. "أطلب المغفرة لأنني فعلت شيئًا لا أفخر به، فعلت شيئًا غير رياضي. لقد سرقنا الكرة، لكنني لمست [ساليمايكرز] قليلاً بدافع الانفعال. كما قال [مدرب إنتر كريستيان] تشيفو قبل أيام: لا تلمسوا اللاعبين، خاصة المدرب. لا يمكننا فعل هذا. آمل ألا أكرر هذا الفعل أبداً".

كان أليجري أقل رغبة في ترك الأمر يمر، حيث وجه انتقادًا لاذعًا لسلوك الشاب الإسباني. "هل اعتذر؟ فهمت، إذاً إذا ركض أحدهم على طول الخط في المرة القادمة، سأقوم بانزلاق وأدخل عليه أيضاً. ذهبت إلى هناك للدفاع عن سايلمايكرز، فكان رد فعل اللاعب، وفي تلك اللحظة جاء أحد لاعبي كومو نحوي، لا أعرف من هو، لكن لم يحدث شيء".

وتابع مدرب ميلان قائلاً إن فابريغاس لا يزال لديه الكثير ليتعلمه عن الانضباط المطلوب في منصب المدير الفني. "عندما تكون على أرض الملعب، عليك أن تحترم الحكم والفرق. كان هناك تبادل للكلمات بين المدربين. إنه مدرب شاب جداً. أتمنى له الفوز كثيراً في مسيرته لأنه يمتلك كل الصفات اللازمة لذلك".

على الرغم من الخلاف، وجد فابريغاس لحظة لطيفة ليثني على لاعب ميلان البالغ من العمر 41 عامًا، لوكا مودريتش. "إنه لمن دواعي سروري أن أراه يلعب. لقد هنأته... ماذا يمكنني أن أفعل. إنه ظاهرة، ومن دواعي سروري أن يكون في الدوري الإيطالي. حاولنا الضغط عليه بقوة، بالاحتكاك الجسدي، لكنه لم يكترث. سواء كان يواجه لاعبين أو أربعة، فهو دائماً يجد الحل".