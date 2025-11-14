لا يمانع بشرط "ضعف" الراتب .. وكيل جيراسي يفاجئ دورتموند ويقرّب نجمه من السعودية!

وبحسب ما أفادت به صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن وكيل أعمال سيرهو جيراسي، قام بعرض خدمات اللاعب على عدة أندية في دوري روشن السعودي، من أجل التعاقد معه، سواءً في الفترة الشتوية، أو الانتظار حتى الصيف المُقبل.

جيراسي لا يمانع فكرة الانتقال إلى الملاعب السعودية، إلا أن وكيل المهاجم الغيني يرغب في حصوله على راتب يتراوح بين 15-18 مليون يورو، رغم أنه يتقاضى 9 ملايين يورو مع بوروسيا دورتموند، أي بزيادة تعادل حوالي الضعف.

ويملك دورتموند شرطًا جزائيًا في عقد جيراسي، يحق له الانتقال إلى أندية أوروبية محددة، بقيمة 50 مليون يورو، فيما يتم بيع الفترة المتبقية في عقده بما يبلغ نحو 80 مليون يورو.

المثير في الأمر أن ذات الصحيفة، تحدثت عن جيراسي قبل نحو شهرين، بأنه يعد الخيار الأول في برشلونة، من أجل خلافة روبرت ليفاندوفسكي، بعدما وضعه هانز فليك كخيار مثالي للقدوم بعد رحيل البولندي، قبل أن تكشف تقارير أخرى، عن توجه العملاق الكتالوني نحو مهاجم بايرن ميونخ، هاري كين، كخيار محتمل أيضًا في الفترة المُقبلة.