من أجل كأس العالم 2026 .. سيرخيو راموس يستعد للرحيل عن مونتيري والعودة إلى أحد الأندية الأوروبية!

قرار راموس بمغادرة المكسيك ينبع من عاملين أساسيين: تفضيله للحياة الأسرية في أوروبا مقارنة بالمكسيك، وطموحه المستمر للعب مع المنتخب الإسباني مرة أخرى. يذكر برنامج El Chiringuito أن راموس يعتقد أن اللعب بانتظام في مسابقة أوروبية رفيعة المستوى يقربه من أسلوب اللعب المفضل لدى مدرب إسبانيا لويس دي لا فوينتي، مما يزيد من فرص عودته للمنتخب.

على الرغم من بلوغه سن الأربعين في مارس المقبل، قبل أشهر قليلة من كأس العالم في أمريكا الشمالية، لم يتخل راموس عن إضافة المزيد إلى رصيده القياسي البالغ 180 مباراة دولية مع منتخب لا روخا. لعب آخر مرة مع منتخب بلاده في مارس 2021، ثم استبعده المدرب السابق لويس إنريكي والمدرب الحالي دي لا فوينتي من تشكيلات يورو 2020 وكأس العالم 2022 في قطر ويورو 2024 على التوالي.

أشار تقرير صادر عن صحيفة AS إلى تشابه حالته مع حالة إيمريك لابورت، الذي غادر السعودية للعودة إلى أوروبا للعب مع نادي أتلتيك بلباو، وهي خطوة عززت مكانته في المنتخب الوطني. يأمل راموس أن يقنع مسار مشابه دي لا فوينتي بأنه لا يزال قادرًا على المساهمة على أعلى مستوى دولي.