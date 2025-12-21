شهد استاد سانتياجو برنابيو ظهورًا لافتًا لسيرخيو راموس، مدافع ريال مدريد السابق، في ظل فترة صعبة يمر بها الفريق الملكي هذا الموسم، حيث تتزايد الانتقادات تجاه الدفاع وتتصاعد الشائعات حول مستقبل الفريق.
"سيحل أزمة ريال مدريد الدفاعية" .. سيرخيو راموس يظهر في سانتياجو برنابيو ويثير التكهنات بشأن العودة!
راموس يوجه رسالة إلى مبابي
واستغل راموس، البالغ من العمر 39 عامًا، وقته الحر بعد رحيله عن مونتيري المكسيكي، لحضور مباراة بين اثنين من الأندية التي شكلت جزءًا من حياته الرياضية: ريال مدريد وإشبيلية.
ونشر راموس صورة له على حسابه الرسمي في إنستجرام من مقصورة الملعب، مرفقة برسالة تهنئة لصديقه كيليان مبابي: "مبروك يا أخي، قلت ذلك منذ وقت طويل، رقم 1".
تفاعل جمهور ريال مدريد بشكل كبير مع ظهور راموس في البرنابيو، خاصة في ظل البحث المستمر عن حلول لتعزيز خط الدفاع. وانتشرت شائعات حول إمكانية عودة راموس إلى النادي الملكي، رغم أن كل شيء لا يزال مجرد تكهنات حتى الآن.
"راموس قد يكون حلًا لمشكلة ريال مدريد"
وقال الصحفي خوانما رودريغيز في برنامجه "إل شيرينجيتو": "سيرخيو راموس سيكون أساسيًا في هذا الفريق"، مؤكدًا أن اللاعب الأندلسي يمكن أن يكون عنصرًا حاسمًا في تشكيل ريال مدريد الحالي، في ظل تراجع أداء الدفاع.
وفي وسائل التواصل الاجتماعي، أثارت صورة راموس في الملعب موجة من التعليقات بين المشجعين، حيث أعرب بعضهم عن أملهم في أن يكون قائدًا للفريق ويعيد الثقة إلى خط الدفاع، حتى في سنه الحالي.يبقى مستقبل راموس غامضًا، لكن صورته ما زالت مرتبطة بريال مدريد، وحضوره في البرنابيو زاد من التكهنات حول عودته المحتملة، بينما يترقب المشجعون أي مؤشر على عودة سيرخيو إلى القميص الأبيض.
ما القادم لسيرخيو راموس؟
ينتهي عقد سيرخيو راموس مع ناديه الحالي مونتيري المكسيكي بنهاية شهر ديسمبر الجاري، ليصبح بذلك لاعبًا حرًا، يتيح له هذا الوضع الانتقال والانضمام لأي نادٍ آخر دون الحاجة لأي اتفاق مع ناديه السابق.
ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تكهنات واسعة حول وجهته المقبلة، خاصة في ظل مكانته الكبيرة كلاعب مخضرم وقيادي، وما يمتلكه من خبرة طويلة على أعلى مستوى في أوروبا والعالم.
وقد ارتبط اسم راموس خلال الأيام الماضية بعدد من الأندية الأوروبية، أبرزها أنباء غير مؤكدة تفيد باهتمام مانشستر يونايتد بالتعاقد معه، في محاولة لتعزيز خط دفاع الفريق إضافة إلى خبرته القيادية في غرفة الملابس. وتأتي هذه الشائعات في سياق بحث اللاعب الإسباني عن فرصة جديدة لمواصلة مسيرته الاحترافية، سواء في أوروبا أو خارجها، مع رغبة واضحة في المشاركة في المنافسات الكبرى خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وتحقيق تحدٍ جديد قبل مرحلة متقدمة من مسيرته الرياضية.
ريال مدريد ينهي عام 2025 بفوز صعب على إشبيلية بهدفين دون رد
اختتم ريال مدريد موسم عام 2025 بمباراة ناجحة على أرضه، بعدما تغلب على إشبيلية بهدفين دون مقابل، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري الإسباني، ليحقق الفريق الملكي انتصارًا معنويًا قبل نهاية العام.
وسجل أهداف ريال مدريد كل من الإنجليزي جود بيلينجهام والفرنسي كيليان مبابي، حيث افتتح بيلينجهام التسجيل في الدقيقة 38 بتحويل عرضية متقنة من رودريجو إلى شباك الضيوف بتسديدة مباشرة.
وفي الشوط الثاني، حاول إشبيلية العودة في المباراة، لكن حارس ريال مدريد البلجيكي تيبو كورتوا كان له بالمرصاد، وتصدى ببراعة لتسديدة قوية من إيزاك روميرو خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 53.
وقبل نهاية اللقاء، حسم مبابي النتيجة لصالح ريال مدريد بعدما حصل على ركلة جزاء في الدقيقة 85 إثر تعرضه للعرقلة داخل منطقة الجزاء، نفذها بنجاح مسجلاً الهدف الثاني للفريق.
وكاد ريال مدريد أن يضيف هدفًا ثالثًا في الوقت بدل الضائع بعد احتساب حكم اللقاء ركلة جزاء جديدة على بيلينجهام، إلا أن القرار تم إلغاؤه بعد العودة إلى تقنية الفيديو.
بهذا الفوز، رفع ريال مدريد رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثاني، مواصلاً ملاحقة المتصدر، بينما توقف رصيد إشبيلية عند 20 نقطة في المركز التاسع.