"سيحل أزمة ريال مدريد الدفاعية" .. سيرخيو راموس يظهر في سانتياجو برنابيو ويثير التكهنات بشأن العودة!

واستغل راموس، البالغ من العمر 39 عامًا، وقته الحر بعد رحيله عن مونتيري المكسيكي، لحضور مباراة بين اثنين من الأندية التي شكلت جزءًا من حياته الرياضية: ريال مدريد وإشبيلية.

ونشر راموس صورة له على حسابه الرسمي في إنستجرام من مقصورة الملعب، مرفقة برسالة تهنئة لصديقه كيليان مبابي: "مبروك يا أخي، قلت ذلك منذ وقت طويل، رقم 1".

تفاعل جمهور ريال مدريد بشكل كبير مع ظهور راموس في البرنابيو، خاصة في ظل البحث المستمر عن حلول لتعزيز خط الدفاع. وانتشرت شائعات حول إمكانية عودة راموس إلى النادي الملكي، رغم أن كل شيء لا يزال مجرد تكهنات حتى الآن.