"أتمنى الفوز على الشباب لهذا السبب" .. كونسيساو يتغزل في بنزيما، وتطورات إصابة فابينيو وثنائي الاتحاد!

وأكد كونسيساو بأن الفترة الماضية شهدت الكثير من العمل، خلال فترة التوقف، مضيفًا أن مباراة ناساف كان بالإمكان أن تنتهي بـ3 أو 4 أهداف، في ظل كثرة الفرص التي أتيحت للعميد.

وبسؤاله حول ما إذا كان الاتحاد سيصبح أفضل بعد مواجهة ناساف، رد كونسيساو قائلًا "عندي حرقة مثل جمهور الاتحاد، الفترة الماضية لم تكن سهلة، وأولى مباراة بعد فترة التوقف، دائمًا ما تكون صعبة".

وأضاف "كرة القدم لا تتغير ما بين يوم وليلة، أرسلنا 31 عرضية في مباراة ناساف، ونحتاج لأكثر من 40 عرضية في المواجهة المُقبلة (أمام الشباب)، وإذا خرجنا من المباراة الماضية بهدف، أريد عدة أهداف في اللقاء المُقبل، وأتمنى أن يرتفع مستوى الأداء كل مباراة".

وحول سر الدفع بالمحور البرازيلي فابينيو، في مركز قلب الدفاع، بجوار دانيلو بيريرا، قال كونسيساو "مباراة ناساف كانت تحتاج إلى ذلك، أنا لا أفرق بين لاعب محلي أو أجنبي".