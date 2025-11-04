سذاجة نجومك الخطر الأكبر يا سيرجيو كونسيساو! .. شهية كريم بنزيما عادت والاتحاد "شبه متكامل" ضد الشارقة

الأندية الكبيرة لا تستحق إلا مراكز المقدمة؛ وهذا الأمر ينطبق على فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في مسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة" 2025-2026.

الاتحاد بدأ النسخة الحالية من النخبة الآسيوية بشكلٍ كارثي؛ إلا أنه استشعر خطورة الموقف مؤخرًا، ليعود خطوة بخطوة إلى المراكز الأمامية.

وحقق العميد فوزه الثاني تواليًا في النخبة، وذلك بعد الخسارة في الجولتين الأولى والثانية؛ ليصل إلى النقطة 6، في "المركز السادس" بجدول ترتيب منطقة الغرب.

وجاء فوز الاتحاد هذه المرة على نادي الشارقة الإماراتي، وبثلاثة أهداف مقابل لا شيء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة".

وسجل ثلاثية الاتحاد في شباك الشارقة؛ كل من ستيفن بيرجفاين في الدقيقة الثامنة، كريم بنزيما في الدقيقة 67 وموسى ديابي في الدقيقة 90+4.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد فوز الاتحاد الكبير على الشارقة، مساء اليوم الثلاثاء..