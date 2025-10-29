فيديو | خرج عن شعوره وعنف مساعده .. كونسيساو يُظهر العين الحمراء بسبب "تمثيل" رايكوفيتش في الكلاسيكو!

في الدقائق الأخيرة من الكلاسيكو الذي حسمه الاتحاد لصالحه، قام مدرب حراس مرمى نادي الاتحاد، بتوجيه تعليمات إلى رايكوفيتش، بالسقوط على الأرض وادعاء الإصابة، لإهدار الوقت.

وبالفعل استجاب الحارس الصربي لتعليمات مدربه، وسقط على الأرض في محاولة لإهدار الوقت، حتى ينتهي اللقاء بفوز العميد.

ولكن كونسيساو لم يعجبه ما حدث، ليقوم بتعنيف مدرب الحراس، كما طلب من رايكوفيتش النهوض واستكمال المباراة وهو ما حدث بالفعل.

وظهرت علامات الغضب الكبيرة على المدرب البرتغالي، الذي لم يعجبه ما قام به مدرب حراس المرمى ورايكوفيتش في الدقائق الأخيرة من الكلاسيكو.