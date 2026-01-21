تطورات "خلاف" سيرجيو كونسيساو وعبدالرحمن العبود.. وحقيقة دخول اللاعب في "صفقة تبادلية" بين الاتحاد والهلال

يبدو أن نادي الاتحاد حسم موقفه نهائيًا؛ بشأن مستقبل نجمه المخضرم عبدالرحمن العبود، جناح الفريق الأول لكرة القدم.

العبود غاب عن مباريات الاتحاد الأخيرة؛ بسبب "خلافاته" مع البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني للفريق الأول.

كونسيساو وقع "عقوبة انضباطية" على العبود؛ وسط أنباء عن غضب اللاعب، ورغبته في الرحيل خلال الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2026".