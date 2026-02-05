Goal.com
Genoa v AC Milan - Serie AGetty Images Sport
محمود خالد

ظهور كانتي أنقذ الموقف: مساعد كونسيساو يفاجئ لاعبي الاتحاد بعد تهديده بـ"الاستقالة"!

هل ينضم المدرب البرتغالي إلى قائمة الراحلين عن الاتحاد؟

لا تزال تبعيات الميركاتو الشتوي، تلقي بظلالها على أجواء نادي الاتحاد، وذلك بعد الرحيل المفاجئ لاثنين من أعمدة الفريق الأول لكرة القدم، والذي كان بمثابة "العنوان الرئيس" للانتقالات السعودية، جنبًا إلى جنب مع ميركاتو الهلال.

وبعد فترة من الشد والجذب، أحدث النجم الفرنسي كريم بنزيما، كبرى مفاجآت الفترة الشتوية، بانتقاله إلى صفوف الهلال، وذلك على خلفية أزمته مع الإدارة الاتحادية بشأن تجديد عقده، فيما رحل مواطنه نجولو كانتي، في آخر ساعات الميركاتو، إلى فنربخشه.

في المقابل، تمكن الاتحاد من تدعيم هجومه، بصفقتين أجنبيتين، حيث تعاقد مع كلٍ من جورج إيلينيكنا من موناكو، ويوصف النصيري من فنربخشه، كما قرر إنهاء إعارة طلال حاجي وفرحة الشمراني، ليتم استعادتهما من الرياض.

  • Al Ittihad v Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    كونسيساو يصرّ على الرحيل

    ورغم حديثه عقب مباراة النجمة، بأن متفائل بشأن الاتحاد، على إثر عقد اجتماعات متتالية مع الإدارة، إلا أن نهاية الميركاتو لم تحمل البشرى التي كان ينتظرها البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني للاتحاد، والتي ربما تكون سببًا في مطالبته بالرحيل عن النادي الغربي.

    الميركاتو انقلب سلبًا على الاتحاد، بحسب رؤية كونسيساو، في ظل الاستغناء عن نجولو كانتي، الذي رحل إلى فنربخشه، دون إتمام صفقة جوستافو سا، متوسط ميدان فاماليكاو، صاحب الـ21 عامًا، رغم التوصل لاتفاق شفهي بين الطرفين.

  • تأخير المران ساعتين

    وكشف الإعلامي محمد البكيري، عن كواليس الأجواء الفوضوية التي تعصف بالاتحاد، بعد الميركاتو الشتوي، منوهًا بأن كونسيساو يهدد الإدارة بـ"الاستقالة".

    وأضاف البكيري، عبر منصة (إكس)، بأن الحصة التدريبية للاتحاد، الأربعاء، تأخرت لمدة تتجاوز الساعتين، حيث كان محددًا لها أن تنطلق في الرابعة والنصف عصرًا.

    وبينما كان اللاعبون ينتظرون بدء المران، فوجئوا بأحد مساعدي كونسيساو، يخبرهم بأن المدرب قد رحل، وأن المدرب الوطني حسن خليفة، سيتولى قيادة الفريق.

    وتابع "كونسيساو يشعر بأن الإدارة خذلته وجعلته في وجه جمهور النادي، وكأنه خلف تفريغ الفريق من بنزيما وكانتي، دون وجود محور يسد العمق الدفاعي، بعد التعاقد مع مهاجمين".

  • كانتي يكسر حدة الأجواء

    في المقابل، أفاد البكيري بأن حضور النجم الفرنسي نجولو كانتي، لتوديع زملائه اللاعبين، كسر حدة المشهد داخل غرفة الاجتماعات، خاصة وأن الإدارة طلب من المدرب البرتغالي "الغاضب"، حفظ ماء وجهه أمام اللاعبين وكاميرات المركز الإعلامي التي ترصد حضور كانتي "الوداعي" قبل رحيله إلى تركيا.

    يذكر أن صفقة كانتي كادت أن تتسبب في أزمة بين الاتحاد وفنربخشه، على خلفية إصدار النادي التركي بيانًا، ألقى فيه اللوم على العميد، بسبب ارتكاب خطأ في إدخال البيانات في نظام TMS، ما تسبب في تجاوز الموعد النهائي، وكان منذرًا بفشل إتمام الصفقة.

    ورغم ذلك، إلا أنه يبدو أن فنربخشه قد نال الضوء الأخضر من الفيفا، للمضي قدمًا في التسجيل، بعد موافقة الهيئة الإدارية على الاستئناف المًقدم من النادي التركي، بشأن المشكلات الفنية التي واجهتها خلال فترة نظام مطابقة الانتقالات TMS.

  • N'Golo Kante Al Ittihad 2025Getty Images

    ماذا قدم كانتي مع الاتحاد؟

    ويعد نجولو كانتي، بطل كأس العالم 2018، أحد مكاسب الاتحاد في فترة الميركاتو العالمي لأندية دوري روشن، في صيف 2023.

    وبمشاركته في 105 مباراة رسمية، أحرز خلالها 10 أهداف وصنع 11 تمريرة حاسمة، فإن كانتي كان شاهدًا على انتفاضة الاتحاد، في موسم 2024-2025، تحت قيادة المدرب الفرنسي لوران بلان، حيث لعب دورًا رئيسًا، في قيادة العميد للتتويج بثنائية دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

    ورغم ذلك، إلا أن الحديث عن انطلاق "شرارة" غضب من كانتي، قد بدأ في الصيف الماضي، ما عكر فرحة الثنائية، حيث ذكر الإعلامي محمد البكيري، حينها، بأن نجولو أبدى غضبه، بعدما علم أن عددًا كبيرًا من النجوم العالميين في الأندية السعودية، يتقاضون رواتب سنوية أعلى منه، ليقول للمسؤولين السعوديين، ممثلين في صندوق الاستثمارات العامة، نصًا "أنا اسم عالمي.. لقد خدعتموني".

    وجاء ذلك على خلفية اتفاق إدارة الاتحاد، وقتها، مع نجولو كانتي، على تقاضي راتب سنوي يتراوح بين 15-20 مليون يورو، في الوقت الذي كان عقده ينتهي بعد عام واحد.

    وانضم صاحب الـ34 عامًا، إلى "قافلة" اللاعبين الذين سبق وأن لعبوا في دوري روشن، قبل انتقالهم إلى فنربخشه، على غرار أندرسون تاليسكا وجون دوران.

    وبخلاف تواجده في وصافة جدول الدوري التركي، بفارق ثلاث نقاط عن جلطة سراي المتصدر، فإن فنربخشه ينتظر عودة كانتي إلى دوري أبطال أوروبا، حيث يخوض معه مرحلة الملحق المؤهل إلى دور الـ16، في مواجهة نوتنجهام فورست.

