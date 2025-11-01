"حذرتهم ورد فعلهم أحبطني" .. كونسيساو يُبدي انزعاجه من أداء نجوم الاتحاد ضد الخليج ويحملهم مسؤولية التعادل!

قدّم فريق الاتحاد عرضًا بطوليًا مساء السبت بعدما قلب تأخره بأربعة أهداف كاملة إلى تعادل مثير بأربعة أهداف لمثلهم أمام مضيفه الخليج، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي.

ورغم النقص العددي الذي عانى منه الفريق لأكثر من ساعة بعد طرد البرازيلي فابينيو تفاريس في الدقيقة 32، رفض الاتحاد الاستسلام ونجح في اقتناص نقطة ثمينة، هي التعادل الخامس له أمام الخليج في تاريخ مواجهاتهما بدوري المحترفين.

دخل أصحاب الأرض المباراة بقوة، وفرضوا سيطرتهم منذ البداية، ليفتتح النرويجي جوشوا كينج التسجيل في الدقيقة 14، قبل أن يضيف اليوناني كوستاس فورتونيس هدفين متتاليين في الدقيقتين 18 و 37، — أحدهما من ركلة جزاء — لينتهي الشوط الأول بتقدّم الخليج 3-0 وسط ذهول جماهير الاتحاد.

وفي مطلع الشوط الثاني، واصل كينج تألقه بتسجيل الهدف الرابع عند الدقيقة 47، ليظن الجميع أن الأمور حُسمت مبكرًا، خاصة بعد النقص العددي في صفوف الاتحاد.

لكن الفريق الاتحادي أشعل اللقاء مجددًا، بعدما قلص الفرنسي موسى ديابي الفارق بهدفين في الدقيقتين 51 و86، مستفيدًا من تمريرات حاسمة من حسام عوار ومهند الشنقيطي.

وفي الوقت بدل الضائع، عاش جمهور الخليج لحظات درامية، بعدما سجّل الألباني ماريو ميتاي الهدف الثالث في الدقيقة 90+6، قبل أن يختتم فيصل الغامدي ريمونتادا الاتحاد بهدف التعادل القاتل في الدقيقة 90+8، ليخطف الاتحاد نقطة بطعم الانتصار.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد الفريقين إلى 11 نقطة، إلا أن الخليج يتفوّق بفارق الأهداف.

ولم يسبق للخليج أن حقق الفوز على الاتحاد في تاريخ مواجهاتهما بدوري المحترفين، حيث التقيا 13 مرة، فاز الاتحاد في 8 مباريات، وحسم التعادل 5 مواجهات.

في الجولة الثامنة، يترقب الاتحاد ديربي جدة المشتعل أمام الأهلي، بينما يحل الخليج ضيفًا على الحزم في مواجهة يأمل فيها العودة لطريق الانتصارات.