"لم نشارك في كأس العالم منذ العصر الحجري" .. مدرب النرويج يرد على تصريحات جاتوزو قبل مواجهة إيطاليا الحاسمة

رد مدرب منتخب النرويج على الجدل الذي أثاره مدرب المنتخب الإيطالي حول أن أوروبا تتضرر من إصلاحات الفيفا: "أتفهم وجهة النظر هذه، لكن لدي أمور أخرى أشغل بالي بها".

بالنسبة للنرويج، أصبح الهدف على بعد خطوة واحدة: العودة للمشاركة في كأس العالم بعد 28 عامًا من آخر مشاركة لها.

يكفي أن يتجنب فريق المدرب ستال سولباكن هزيمة ساحقة بفارق تسعة أهداف ليحصل على التأهل.

عشية المباراة ضد إيطاليا، التي ستقام في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة الصيف المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، تحدث المدرب النرويجي في المؤتمر الصحفي التقليدي قبل المباراة.

ومن بين الأسئلة التي طرحت عليه، كان هناك سؤال حول الجدل الذي أثاره المدرب جينارو جاتوسو، الذي أكد أن الفرق الأوروبية تتعرض للتمييز مقارنة بالفرق الأخرى. ورد سولباكن بتهكم: "نحن لم نشارك في كأس العالم منذ العصر الحجري، ولدي أشياء أخرى أفكر فيها...".

  • "الفرق العام في الشبكات؟ القواعد هي هذه منذ البداية"

    "هذه هي القواعد منذ البداية، سمعت جاتوزو يتحدث قليلاً عن فارق الأهداف العام وليس عن المواجهات المباشرة. لم أفكر في ذلك، لكنني أتفهم وجهة نظره. لكن يمكنك أيضاً أن ترى الجانب الآخر من العملة: جميع المباريات مهمة والعديد منها غير متوقع. كانت النتيجة 1-1 مع إسرائيل بعد 55 دقيقة... ومع ذلك، أتفهم وجهة نظره".

  • "أوروبا معاقبة؟ نحن لا نذهب إلى كأس العالم منذ العصر الحجري..."

    "أوروبا تعاقب من قبل الفيفا؟ تحدث معي كما لو كنا أبطال العالم... نحن لم نشارك في كأس العالم منذ العصر الحجري. أفهم السؤال، لكنني لم أفكر فيه كثيرًا. أفهم وجهة النظر الإيطالية، ربما يكون الطريق أسهل بالنسبة لمنتخبات أخرى، لكن لدي الكثير من الأمور التي تشغل بالي ولن أتصل بإنفانتينو لأسأله عن هذا الأمر".

  • "إيطاليا ستشارك في كأس العالم: إنها فريق قوي"

    "إيطاليا ستنجح في الوصول إلى كأس العالم، لديها فريق قوي وتلعب بأنظمة مختلفة. أنا معجب بكل من سباليتي وجاتوزو، فمنذ وقت ليس ببعيد هزمتم فرنسا".

  • "النجاح مع إيطاليا أعطاني قوة ذهنية"

    "متى أدركنا أننا قادرون على تحقيق ذلك؟ في المباراة الأولى مع إيطاليا، كنا قد فزنا بالفعل في مباراتين خارج أرضنا، بينما كانت تلك المباراة الأولى بالنسبة لهم. أعطتنا تلك المباراة القوة الذهنية اللازمة للمباريات التالية، وكان لدينا فارق أهداف كبير، وهذا ساعدنا. في التصفيات السابقة، كان لدينا المشكلة المعاكسة".