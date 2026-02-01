سولانكي أحرجه بهدف العام وبيب في ورطة.. هالاند يعيد أسيست بوسكيتس وينسى طريق الشباك!

في الدقيقة السبعين من عمر اللقاء، وبينما كانت المباراة معلقة والأنفاس محبوسة، قرر مهاجم توتنهام دومينيك سولانكي أن يسرق الأضواء بلقطة الموسم.

استقبل عرضية كونور جالاجير بلمسة فنية مذهلة بكعب قدمه على الطاير، محولاً الكرة إلى الشباك بطريقة أكروباتية لا تصد ولا ترد.

المفارقة المؤلمة لجماهير السيتي لم تكن في جمال الهدف فحسب، بل في أن هذا النوع من الأهداف الخيالية كان هو ما يميز هالاند في بداياته.

وقف المهاجم النرويجي في الجهة المقابلة متفرجاً، يشاهد خصمه يفعل ببراعة ما عجز هو عن فعله طوال تسعين دقيقة، وكأن سولانكي أراد أن يحرجه ويذكره بأن المهاجم العصري يجب أن يمتلك المرونة والخيال، لا أن يكتفي بانتظار الكرات السهلة أمام المرمى.