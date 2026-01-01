January transfers HIC 2:1Getty/GOAL
أحمد مجدي

سوق الانتقالات: جميع صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو شتاء 2026

تعرف على كل الصفقات الرسمية التي عقدتها الأندية الأوروبية في الدوري الإنجليزي والإسباني والألماني والإيطالي خلال سوق الانتقالات الشتوية 2026.

في منتصف كل موسم من الدوريات الأوروبية خاصة الخمسة الكبرى، تبدأ إثارة جديدة من نوعها هي الخاصة بسوق الانتقالات الشتوية، والتي تنطلق حتى قبل فتح النافذة.

تسعى الأندية خلال الميركاتو الشتوي في كل عام إلى تدعيم صفوفها بأبرز الأسماء المتاحة، وتخرج العديد من الشائعات المرتبطة بسوق الانتقالات، والتي تربط بعض اللاعبين بأندية بعينها.

ومن الأخبار التي أثارت الجدل في فترة الانتقال، هي موقف محمد صلاح من الرحيل وهل يضم برشلونة مدافعًا في الميركاتو الشتوي إلى جانب انضمام أنطوان سيمينيو إلى مانشستر سيتي وموقف عمر مرموش بعد التألق في كأس أفريقيا.

في هذا التقرير من جول، نستعرض معًا كل الصفقات التي قامت بها الأندية الأوروبية في الدوريات الخمسة الكبرى خلال سوق الانتقالات الشتوية 2026.

  • Premier League logoGetty

    صفقات الدوري الإنجليزي الممتاز في ميركاتو شتاء 2026

    آرسنال:

    القادمون إلى آرسنال

    اللاعبالناديقيمة الصفقة
       

    الراحلون عن آرسنال

    اللاعبالناديقيمة الصفقة
       

    تشيلسي:

    القادمون إلى تشيلسي

    اللاعبالناديقيمة الصفقة
       

    الراحلون عن تشيلسي

    اللاعبالناديقيمة الصفقة
       

    ليفربول:

    القادمون إلى ليفربول

    اللاعبالناديقيمة الصفقة
       

    الراحلون عن ليفربول

    اللاعبالناديقيمة الصفقة
       

    مانشستر سيتي:

    القادمون إلى مانشستر سيتي

    اللاعبالناديقيمة الصفقة
       

    الراحلون عن مانشستر سيتي

    اللاعبالناديقيمة الصفقة
       

    مانشستر يونايتد:

    القادمون إلى مانشستر يونايتد

    اللاعبالناديقيمة الصفقة
       

    الراحلون عن مانشستر يونايتد

    اللاعبالناديقيمة الصفقة
       

    نيوكاسل يونايتد:

    القادمون غلى نيوكاسل يونايتد

    اللاعبالناديقيمة الصفقة
       

    الراحلون عن نيوكاسل يونايتد

    اللاعبالناديقيمة الصفقة
    أنتونيتو كورديروقاديشإعارة

    توتنهام:

    القادمون إلى توتنهام

    اللاعبالناديقيمة الصفقة
       

    الراحلون عن توتنهام

    اللاعبالناديقيمة الصفقة
       
  • FBL-ESP-LIGAAFP

    صفقات الدوري الإسباني في ميركاتو شتاء 2026

    ريال مدريد:

    القادمون إلى ريال مدريد

    اللاعبالناديقيمة الصفقة
       

    الراحلون عن ريال مدريد

    اللاعبالناديقيمة الصفقة
    إندريكليونإعارة

    برشلونة:

    القادمون إلى برشلونة

    اللاعبالناديقيمة الصفقة
       

    الراحلون عن برشلونة

    اللاعبالناديقيمة الصفقة
       

    أتلتيكو مدريد:

    القادمون إلى أتلتيكو مدريد

    اللاعبالناديقيمة الصفقة
       

    الراحلون عن أتلتيكو مدريد

    اللاعبالناديقيمة الصفقة
    رودريجو دي بولإنتر ميامي15 مليون يورو
    خافي جالانأوساسونا500 ألف يورو
  • US Sassuolo v Udinese Calcio - Serie A TIMGetty Images Sport

    صفقات الدوري الإيطالي في ميركاتو شتاء 2026

    يوفنتوس:

    القادمون إلى يوفنتوس

    اللاعبالناديقيمة الصفقة
       

    الراحلون عن يوفنتوس

    اللاعبالناديقيمة الصفقة
       

    إنتر:

    القادمون إلى إنتر

    اللاعبالناديقيمة الصفقة
       

    الراحلون عن إنتر

    اللاعبالناديقيمة الصفقة
       

    ميلان:

    القادمون إلى ميلان

    اللاعبالناديقيمة الصفقة
       

    الراحلون عن ميلان

    اللاعبالناديقيمة الصفقة
       

    روما:

    القادمون إلى روما

    اللاعبالناديقيمة الصفقة
       

    الراحلون عن روما

    اللاعبالناديقيمة الصفقة
       

  • Bundesliga, LogoGetty Images

    صفقات الدوري الألماني في ميركاتو شتاء 2026

    بايرن ميونخ:

    القادمون إلى بايرن ميونخ

    اللاعبالناديقيمة الصفقة
       

    الراحلون عن بايرن ميونخ

    اللاعبالناديقيمة الصفقة
       

    بوروسيا دورتموند:

    القادمون إلى بروسيا دورتموند

    اللاعبالناديقيمة الصفقة
       

    الراحلون عن بروسيا دورتموند

    اللاعبالناديقيمة الصفقة
       

    لايبزيج:

    القادمون إلى لايبزيج

    اللاعبالناديقيمة الصفقة
       

    الراحلون عن لايبزيج

    اللاعبالناديقيمة الصفقة
    أمادو هايدارالانسمليونا يورو
    باير ليفركوزن:

    القادمون إلى باير ليفركوزن

    اللاعبالناديقيمة الصفقة
    عيسى تراوريدجوليبا200 ألف يورو

    الراحلون عن باير ليفركوزن

    اللاعبالناديقيمة الصفقة
       
  • FBL-FRA-L1-MEDIA-TV-LIGUE 1+AFP

    صفقات الدوري الفرنسي في ميركاتو شتاء 2026

    باريس سان جيرمان:

    القادمون إلى باريس سان جيرمان

    اللاعبالناديقيمة الصفقة
       

    الراحلون عن باريس سان جيرمان

    اللاعبالناديقيمة الصفقة
       

    مارسيليا:

    القادمون إلى مارسيليا

    اللاعبالناديقيمة الصفقة
       

    الراحلون عن مارسيليا

    اللاعبالناديقيمة الصفقة
       

    موناكو:

    القادمون إلى موناكو

    اللاعبالناديقيمة الصفقة
       

    الراحلون عن موناكو

    اللاعبالناديقيمة الصفقة
       

    ليون:

    القادمون إلى ليون

    اللاعبالناديقيمة الصفقة
    إندريكريال مدريدإعارة

    الراحلون عن ليون

    اللاعبالناديقيمة الصفقة
    سايل كومبيديفولفسبورج6 ملايين يورو
