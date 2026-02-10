Goal.com
علي سمير

طريق برشلونة نحو خوليان ألفاريز .. "تضحية توريس" تُمول نصف الصفقة وعرض ليفاندوفسكي يقلب الموازين!

النادي الكتالوني في حيرة من أمره قبل الميركاتو الصيفي

مع اقتراب الموسم الجاري من الانتهاء، تزداد الضغوط على برشلونة لإيجاد الصيغة اللازمة التي سيحل بها النادي معضلة المهاجم الصريح في المستقبل القريب.

الوضع لا يقبل السكوت والاكتفاء بما هو متاح، روبرت ليفاندوفسكي عقده ينتهي في يونيو 2026، ويجب اتخاذ القرار النهائي حول مصيره في أقرب وقت ممكن.

رحيل البولندي أو أي لاعب آخر سيفتح الطريق أمام الهدف الأهم للعملاق الكتالوني، وهو التعاقد مع مهاجم كبير من الطراز العالمي في الصيف المقبل، وهذه فكرة تحتاج إلى الكثير من الأموال.

صحيفة "سبورت" الإسبانية، قامت بحصر الخيارات، وحددت هوية "هذا اللاعب الآخر" الذي قد يرحل سواء هو أو روبرت ليفاندوفسكي في الصيف تمهيدًا للتعاقد مع مهاجم جديد.

والحديث هنا عن "الجوكر" فيران توريس، اللاعب الإسباني متعدد الاستخدامات، هو المرشح الآخر بجوار البولندي لمغادرة برشلونة في الصيف، والسؤال هنا .. بمن تتم التضحية؟

    الخيار الأوضح .. روبرت ليفاندوسكي

    رغم كل التقدير والاحترام لمسيرة ليفاندوفسكي بشكل عام وبرشلونة على وجه التحديد، إلا أنه يجب الاعتراف بأن أفضل أيامه في الملاعب "قد مضت بالفعل ولن تعود من جديد"، لذلك البولندي يقدم حاليًا ما تبقى من خبرته وموهبته الكروية.

    صاحب الـ37 سنة لم يعد هو اللاعب الذي تبني خطتك عليه، ليس المهاجم المرعب الذي يستطيع صناعة الفارق في الأوقات الصعبة وتهديد المدافعين بصفة مستمرة.

    ليفاندوفسكي سجل 13 هدفًا في 28 مباراة بكل البطولات، وهذا رقم "جيد" نوعًا ما حتى الآن، ولكن صفة "جيد" لا تليق بمهاجم يلعب بكيان عملاق مثل برشلونة.

    الفارق بين ليفاندوفسكي وكيليان مبابي مهاجم الغريم التقليدي مرعب، الفرنسي سجل 38 هدفًا ونحن لا نزال في منتصف الموسم، ورغم اختلاف أسلوب برشلونة عن ريال، واعتماد الأخير على مهاجمه الصريح بشكل كبير عن باقي اللاعبين، إلا أنه رقم يجب وضعه في الاعتبار.

    الهدف من رحيل ليفاندوفسكي سيكون فقط إفساح الطريق لمهاجم آخر، مع توفير راتبه الكبير الذي سيحصل عليه حاليًا، والذي يعتبر من ضمن الأكبر في النادي.

    ولكن كما أكدت "سبورت" صاحب الـ37 سنة، وضع خيارًا جيدًا قد يغري برشلونة ويدفعه نحو تجديد عقده ولو لمدة قصيرة، وهو البقاء مع تخفيض راتبه، نظرًا لرغبته في الاستمرار في العمل تحت قيادة المدرب هانزي فليك.

    وهذا يجعلنا نذهب إلى وجهة نظر أخرى، برشلونة لن يستفيد ماليًا لو رحل ليفاندوفسكي، الفكرة هي توفير راتبه فقط، والآن هو لا يمانع خفض أجره، إذن .. لماذا لا تتم التضحية بفيران توريس؟

    الفكرة الأصعب .. ولكنها مربحة!

    الجميع يعلم الحالة المالية الصعبة التي يمر بها برشلونة، ومحاولات جوان لابورتا وديكو بصفة مستمرة، لرسم أكثر من خطة لتوفير الأموال عند الحاجة لتدعيم أي مركز.

    النادي الكتالوني يستهدف أسماء عالية المستوى في خط الهجوم، لعل أبرزها خوليان ألفاريز "الحلم الأكبر"، وهو اللاعب الذي لن يتخلى عنه أتلتيكو مدريد بأقل من 100 مليون يورو.

    رحيل ليفاندوفسكي لن يوفر لبرشلونة هذه الأموال بأي صورة، لذلك هنا تظهر إمكانية التخلي عن فيران توريس، صاحب الـ25 سنة الذي سجل 16 هدفًا في 31 مباراة لعبها مع الفريق بكل البطولات.

    توريس لا يتفوق كثيرًا على ليفاندوفسكي الآن، ولكن سنه الصغير يجعله أكثر قابلية للتطور والتحسن، وهو ما حدث بالفعل لأن مستواه الآن أفضل مما كان عليه عندما جاء من مانشستر سيتي في 2022.

    قيمة فيران السوقية تصل إلى 50 مليون يورو وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت"، وفي حالة بيعه بنفس المبلغ وتسويقه بأحد أندية الدوري الإنجليزي "الأكثر قابلية للإنفاق على لاعبين من نوعيته"، سيكون برشلونة وقتها قد قام بتوفير نصف قيمة ألفاريز.

    ضرورة الاحتفاظ براشفورد

    وصل النجم الإنجليزي ماركوس راشفورد إلى برشلونة في الميركاتو الصيفي الماضي، وسط عاصفة من التشكيك في عقليته وقدراته الفنية وأسلوبه الذي ربما لا يتماشى مع طريقة النادي وفلسفته.

    ولكن صاحب الـ28 سنة رد في الملعب، بمساهمته في 23 هدفًا في 34 مباراة "10 أهداف و13 تمريرة حاسمة"، كما ظهر كلاعب مؤثر وفعال لدى طريقة فليك بأسلوبه المباشر وقدرته على إنهاء الفرص ومساعدته من حوله على التسجيل.

    العديد من التقارير الصحفية أكدت أن برشلونة بدأ بالفعل التخطيط لشراء راشفورد من مانشستر يونايتد، وتحويل إعارته إلى بيع نهائي في صفة تصل قيمتها إلى 30 ميون يورو وفقًا لبند الشراء في عقده.

    توفير لاعب بقدرات راشفورد يمكنه اللعب كجناح أيمن وأيسر، وكذلك كمهاجم صريح، سيجعل رحيل أي من ليفاندوفسكي أو توريس أقل ضررًا مع إضافة عنصر آخر على أعلى مستوى ممكن.

    تشابه خصائص راشفورد مع توريس وتعدد المراكز، يجعله يظهر كمعوض رئيسي للاعب الإسباني، ويدعم فكرة استمرار ليفاندوفسكي والاستفادة من خبرته لموسم إضافي، مع استقدام خوليان ألفاريز مع راشفورد، مما يشكل ثلاثي هجومي مميز لدى النادي الكتالوني!

