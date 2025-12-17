Liverpool v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport
محمد سعيد

سوبوسلاي يتخطى مرحلة "الخطر" في ليفربول .. و"بديل صلاح" يزف أنباء سارة لآرني سلوت!

شكوك حول تواجد لاعب الوسط المجري في موقعة توتنهام

يسابق النجم المجري دومينيك سوبوسلاي، لاعب وسط ليفربول الزمن، أملًا في أن يكون جاهزًا للمشاركة بمباراة فريقه أمام توتنهام هوتسبير يوم السبت المقبل ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان سوبوسلاي قد تعرض لإصابة في الكاحل خلال الدقائق الأخيرة من مباراة الريدز الأخيرة والتي ساهم بتحقيق الفوز فيها على حساب الضيف ا برايتون بنتيجة بهدفين دون رد.

  • سلوت يكشف طبيعة إصابة سوبوسلاي وجو جوميز

    شهدت مباراة ليفربول أمام برايتون خروج لاعب الوسط المجري دومينيك سوبوسلاي في الدقيقة 83 بعد أن شارك معظم الوقت كظهير أيمن، وذلك عقب اضطرار المدافع جو جوميز لمغادرة الملعب بنفسه في الشوط الأول بسبب إصابة عضلية.

    وعقب اللقاء، أوضح المدير الفني للفريق أرني سلوت طبيعة إصابة سوبوسلاي، قائلاً: "دوم تعرض لإصابة في الكاحل، ولم تبدُ جيدة عندما شاهدته مباشرة بعد المباراة. لكنه يتمتع بعقلية قوية للغاية، ونأمل أن تكون الأمور على ما يرام".

    أما عن حالة المدافع جو جوميز، فقد أضاف المدرب الهولندي: "عندما يخرج لاعب بسبب إصابة عضلية مثل جو، فهذا عادة لا يكون مؤشرًا إيجابيًا. لا أتوقع أن يكون ضمن التشكيلة في مواجهة توتنهام الأسبوع المقبل، لكن أحيانًا تحدث مفاجآت إيجابية".

    وتابع سلوت حديثه مشيرًا إلى سبب حذره في إشراك غوميز بشكل متكرر: "ربما يدرك الناس الآن بشكل أفضل لماذا كنت دائمًا متحفظًا في الاعتماد عليه في عدد كبير من المباريات. كثيرون تساءلوا: إذا كان لديك مدافع وظهير أيمن، لماذا لا تشركه؟ والسبب هو حرصي على تجنب تعرضه لمثل هذه الإصابات".

  • إصابة سوبوسلاي ليست خطيرة ولكن..

    أظهرت الفحوص الطبية التي خضع لها دومينيك سوبوسلاي، أن الإصابة ليست خطيرة كما كان يُخشى في البداية، حيث جاءت نتائج الأشعة مطمئنة، فيما استجاب سوبوسلاي بشكل جيد للعلاج خلال الأيام الماضية.

    وأشارت صحيفة "ذي أثليتيك"، إلى أن الجهاز الطبي لليفربول سيواصل متابعة حالته عن قرب قبل اتخاذ القرار النهائي يوم الجمعة بشأن مشاركته في اللقاء المرتقب بالعاصمة لندن. 

    وفي حال عدم المجازفة به أمام توتنهام، فإن التوقعات تشير إلى عودته المؤكدة أمام وولفرهامبتون في 27 ديسمبر على ملعب أنفيلد.  

    سوبوسلاي.. حجر الزاوية في ليفربول

    سوبوسلاي، الذي يُعد أبرز لاعبي الفريق هذا الموسم، كان قد شارك في جميع دقائق مباريات الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا تحت قيادة المدرب آرني سلوت قبل إصابته أمام برايتون بإجمالي 23 مباراة، سجل خلالها 5 أهداف وصنع مثلها.

    ويواجه اللاعب المجري أيضًا تحديًا انضباطيًا، إذ يقف على بُعد بطاقة صفراء واحدة من الإيقاف لمباراة واحدة، حيث يتعين عليه تجنب الحصول على خامس إنذار خلال المباريات الثلاث المقبلة.

  • ثغرات متتالية في صفوف ليفربول

    على صعيد الإصابات الأخرى، من المتوقع أن يغيب المدافع جو جوميز عن مواجهة توتنهام بعد تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية خلال الشوط الأول أمام برايتون، ورغم أن الإصابة ليست خطيرة، إلا أن إدارة النادي قررت التعامل بحذر نظرًا لتاريخ اللاعب الطويل مع الإصابات، وسط ارتياح لكون الضرر محدودًا.

    وسيحل اللاعب الشاب كونور برادلي محل جوميز في مركز الظهير الأيمن، بعد أن أنهى عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة.

    وفي ظل غياب النجم المصري محمد صلاح بسبب مشاركته في كأس الأمم الإفريقية، ستتعزز خيارات الفريق على الجانب الأيمن بعودة الهولندي جيريمي فريمبونج، الذي اقترب من استكمال تعافيه من إصابة في العضلة الخلفية تعرض لها في أكتوبر الماضي أمام آينتراخت فرانكفورت.

    وقد شارك اللاعب بالفعل في بعض التدريبات الجماعية في مقر النادي بكيركبي، ويُنتظر أن يحصل قريبًا على الضوء الأخضر للعودة الكاملة إلى التدريبات.

    ما التالي لسوبوسلاي وليفربول؟

    لاعبو ليفربول حصلوا على راحة اليوم الأربعاء، على أن يستأنفوا تدريباتهم يوم الخميس استعدادًا لمواجهة توتنهام، في مباراة يُتوقع أن تكون قوية ومؤثرة في سباق صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز.

    ليفربول الذي تغلب على برايتون في الجولة الماضية وصحح قليلًا من ظروفه المعقدة في البريميرليج، أصبح الآن يحتل المركز السابعة برصيد 26 نقطة.

