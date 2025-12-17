سوبوسلاي يتخطى مرحلة "الخطر" في ليفربول .. و"بديل صلاح" يزف أنباء سارة لآرني سلوت!

شهدت مباراة ليفربول أمام برايتون خروج لاعب الوسط المجري دومينيك سوبوسلاي في الدقيقة 83 بعد أن شارك معظم الوقت كظهير أيمن، وذلك عقب اضطرار المدافع جو جوميز لمغادرة الملعب بنفسه في الشوط الأول بسبب إصابة عضلية.

وعقب اللقاء، أوضح المدير الفني للفريق أرني سلوت طبيعة إصابة سوبوسلاي، قائلاً: "دوم تعرض لإصابة في الكاحل، ولم تبدُ جيدة عندما شاهدته مباشرة بعد المباراة. لكنه يتمتع بعقلية قوية للغاية، ونأمل أن تكون الأمور على ما يرام".

أما عن حالة المدافع جو جوميز، فقد أضاف المدرب الهولندي: "عندما يخرج لاعب بسبب إصابة عضلية مثل جو، فهذا عادة لا يكون مؤشرًا إيجابيًا. لا أتوقع أن يكون ضمن التشكيلة في مواجهة توتنهام الأسبوع المقبل، لكن أحيانًا تحدث مفاجآت إيجابية".

وتابع سلوت حديثه مشيرًا إلى سبب حذره في إشراك غوميز بشكل متكرر: "ربما يدرك الناس الآن بشكل أفضل لماذا كنت دائمًا متحفظًا في الاعتماد عليه في عدد كبير من المباريات. كثيرون تساءلوا: إذا كان لديك مدافع وظهير أيمن، لماذا لا تشركه؟ والسبب هو حرصي على تجنب تعرضه لمثل هذه الإصابات".