سجل سوبر هاتريك في مباراة واحدة وأبهر كاريك.. كاي روني يسير على خطى والده في مانشستر يونايتد!

كان مايكل كاريك، المدير المؤقت لمانشستر يونايتد، حاضراً عندما ظهر كاي لأول مرة في أولد ترافورد في يناير ضد ديربي كاونتي تحت 18 عاماً.

عندما دخل الملعب، انفجرت الجماهير بهتافات "رووني، رووني"، وشاهد لاعب الوسط السابق المباراة إلى جانب والده واين ووالدته كولين.

في ذلك الوقت، قال كاريك: "رسالتي الداعمة هي أنني سأحضر لمشاهدة المباراة وأنا متحمس للغاية، كنت محظوظًا بما يكفي للعب والفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي للشباب عندما كنت صغيرًا في وست هام، إنها مسابقة مهمة للغاية، خاصة بالنسبة لهذا النادي. اللاعبون الشباب، أولد ترافورد تحت الأضواء الكاشفة، يشعرون بما يعنيه ذلك".

بالمقارنة، قال كاي: "أنا شخص مستقل. أريد أن أرى كيف تسير مسيرتي، وبالطبع أحاول أن أبذل قصارى جهدي وأحاول الوصول إلى أكبر المسارح.

أنا أركز فقط على نفسي وأحاول ألا أسمح لأي ضغط بالتأثير عليّ وأستمر في العمل على نفسي يومًا بعد يوم، وشهرًا بعد شهر."