"لم يكن لدي ما يكفي من الطعام".. سواريز يفسر تصرفاته "المثيرة للجدل" في ملاعب كرة القدم!

في مقابلة مع صحيفة "سبورت"، تطرق سواريز إلى حالة الجدل التي لاحقته هذا الموسم - وطوال مسيرته. وأشار إلى أن هذا نمط متكرر في حياته الكروية: "كثيراً ما أعتقد أنني يمكن أن أكون مثالاً على التمرد، على الصمود، على مواصلة القتال، ومواصلة الكفاح. ومن ناحية أخرى، هناك أشياء كثيرة لست فيها مثالاً يحتذى به".

وأضاف: "أنا أتقبل ذلك، وأعرفه، وأفهمه. لطالما حاربت الانتقادات: ظهرت لأول مرة مع ناسيونال في سن 18، وانتقدوني لإضاعة الأهداف. عندها بدأت محاولة طي صفحة تلك الانتقادات، ثم عندما ذهبت إلى هولندا، قالوا لي إنني سمين، قالوا نفس الشيء في أياكس، لاحقاً، في ليفربول، هاجموني بسبب تصرفاتي غير المنضبطة. ثم في برشلونة، لمروري بفترات سيئة. في كل مرحلة من مسيرتي، كنت أحارب دائماً ضد الشيء نفسه".