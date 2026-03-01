Goal.com
مباشر
GOAL ONLY Ebrima Tunkara YAMAL GFXGoal AR
علي رفعت

سمع صرخة يامال مبكرًا: رفض السوشيال ميديا واتخذ طريق الكبار.. من هو النجم القادم من لاماسيا؟!

موهبة جديدة في الطريق!

في قلب مدينة باتيرنا الرياضية وبالتزامن مع حاجة فريق برشلونة الرديف الماسة للنقاط الثلاث وضع المدرب جوليانو بيليتي ثقته الكاملة في موهبة لم يتم عامه السادس عشر بعد.

كان إبريما تونكارا هو المفاجأة السارة التي زينت تشكيل البلوجرانا حيث سجل حضوره الأول بصفة أساسية في دوري الدرجة الرابعة الإسباني ليؤكد للجميع أن مدرسة لاماسيا لا تتوقف عن ضخ الدماء الشابة في عروق النادي الكتالوني.

لم يكن ظهور إبريما مجرد سد لثغرة ناتجة عن الإصابات بل كان إعلانًا عن ميلاد نجم يسير بخطى ثابتة ومدروسة نحو القمة بعيدًا عن ضجيج المنصات الرقمية وصخب الشهرة الزائفة التي التهمت الكثير من المواهب قبله ليكون ظهوره هذا الأسبوع بمثابة مكافأة مستحقة له.

  • Aston Villa v FC Barcelona - UEFA Youth LeagueGetty Images Sport

    بداية واعدة في ملاعب الكبار

    لم يخش المدرب جوليانو بيليتي الدفع بأربعة لاعبين من فريق الشباب في مباراة حاسمة كان من بينهم إبريما تونكارا. 

    قدم اللاعب الشاب أداء اتسم بالشخصية القوية والقدرة على المراوغة من أطراف الملعب والتوغل نحو عمق منطقة الجزاء بجرأة لا تتوفر عادة لمن هم في سنه بحسب ما وصفت "موندو ديبورتيفو".

    هذا النضج الفني المبكر هو ما جعل إدارة النادي تسارع لتمديد عقده وضمان استمراره ضمن المشروع الرياضي المستقبلي لبرشلونة حيث ينظر إليه كأحد أكثر المواهب الواعدة في الوقت الراهن. 

    التحاق إبريما بتشكيلة الرديف الأساسية في هذا التوقيت الحرج يعكس حجم الثقة في قدراته البدنية والذهنية على تحمل ريتم اللعب السريع والالتحامات القوية التي تميز دوريات المحترفين.

    • إعلان

  • حصن الخصوصية في زمن الصخب

    في عالم تحكمه الأرقام وعدد المتابعين يبرز إبريما تونكارا كحالة استثنائية أو ربما شذوذ عن القاعدة في ملاعب كرة القدم الحديثة. 

    لم يمتلك اللاعب يومًا أي حسابات على منصات التواصل الاجتماعي سواء إنستجرام أو تيك توك أو غيرها من المواقع التي أصبحت روتينًا يوميًا للاعبين في سنه.

    اتخذت الدائرة المقربة من اللاعب هذا القرار بوعي تام لحمايته من سموم العالم الافتراضي والانتقادات الهدامة التي قد تحطم معنويات موهبة في مقتبل العمر.

    وبينما يميل الكثير من لاعبي لاماسيا إلى نشر مقاطع مهاراتهم التي سرعان ما تنتشر بشكل فيروسي فضل إبريما البقاء في الظل والتركيز فقط على ما يفعله داخل المستطيل الأخضر. 

    هذا الحصن من الخصوصية منحه فرصة التطور بهدوء بعيدًا عن ضغط المقارنات والآمال المعقودة التي قد تثقل كاهل أي مراهق يبحث عن مكانه هناك في الكامب نو مع الفريق الأول.

  • Lamine YamalGetty Images

    يامال يطلق صرخة التحذير

    يبدو أن قرار حماية إبريما من منصات التواصل الاجتماعي جاء في وقته تمامًا خاصة بعد التصريحات المدوية التي أدلى بها النجم لامين يامال يوم أمس عقب الفوز على فياريال. 

    صرح يامال بمرارة واضحة قائلا: "كنت ألعب وأنا غير سعيد وواجهت ضغوطا أكبر من عمري بكثير فهناك من يريد مني تسجيل مئة هدف وأنا في السادسة عشرة فقط".

    كانت هذه الكلمات بمثابة صرخة تحذير من قلب المعاناة التي يعيشها النجوم الشباب تحت مجهر الإعلام والجماهير. 

    لقد أدرك المحيطون بتونكارا مبكرًا أن الشهرة المبكرة سلاح ذو حدين وأن ما يمر به يامال اليوم من ضغوط نفسية رهيبة هو ما يحاولون تجنيبه لإبريما.

    فبينما يطالب العالم يامال بالكمال الكروي في سن المراهقة يسعى إبريما لبناء مسيرته بعيدًا عن هذه المطالب التعجيزية التي قد تسرق منه متعة كرة القدم.

  • عقلية احترافية وإدارة ذكية

    لم يترك إبريما مستقبله للمصادفة ففي الشهور التي سبقت توقيع عقده الاحترافي الأول اختارت عائلته الارتباط بوكالة الأعمال التي يقودها بيني زهافي.

    هذا الرجل الذي يدير أعمال أسماء كبرى مثل روبرت ليفاندوفسكي والمدرب هانزي فليك ليس مجرد وكيل لاعبين بل هو مهندس صفقات يعرف كيف يوجه المواهب نحو المسار الصحيح. 

    وجود زهافي في الصورة يعطي انطباعًا واضحًا بأن إبريما لا يبحث عن مجرد عقد مالي بل عن مشروع رياضي متكامل. 

    واللافت في الأمر أن هذه الإدارة الاحترافية تتبنى مبدأ عدم الاستعجال فالهدف هو التطور التدريجي للاعب مع فريق الشباب تحت تسعة عشر عامًا مع التواجد عند الطلب في الفريق الرديف دون حرق المراحل أو دفعه لمنصات الإعلام قبل أن يمتلك الأدوات النفسية اللازمة للتعامل معها.

  • مرونة تكتيكية ومستقبل باهر

    تتجلى موهبة إبريما تونكارا في قدرته الفائقة على التكيف مع أدوار تكتيكية مختلفة ومعقدة، فبينما يعتمد عليه نادي برشلونة هذا الموسم بشكل أساسي كجناح يستغل سرعته ومهارته في تجاوز المدافعين نجد أن دوره مع المنتخب الإسباني للشباب يختلف تمامًا حيث يلعب كصانع ألعاب أو لاعب وسط هجومي خلف المهاجمين.

    هذا التنوع يمنحه رؤية شاملة للملعب ويجعله لاعبًا عصريًا بامتياز قادرًا على قراءة ثغرات المنافسين من زوايا متعددة. 

    نضجه في تنفيذ التعليمات المختلفة بين النادي والمنتخب يؤكد أنه يمتلك ذكاءً كرويًا يفوق سنه بكثير وهو ما يجعله ورقة رابحة لأي مدرب يبحث عن الحلول الإبداعية في الثلث الأخير من الملعب.

  • بيت القصيد

    تجربة إبريما تونكارا تعيد طرح التساؤل حول الطريقة المثالية لإعداد النجوم الصغار في زمن السوشيال ميديا.

    فبينما يصارع يامال الضغوط الهائلة وهو في قمة مجده يحاول تونكارا بناء أساس صلب من الهدوء والتركيز الفني بعيدًا عن صخب المتابعات والإعجابات الافتراضية.

    نجاح هذا النموذج لو قدر له الاستمرار قد يغير من استراتيجيات الأندية في التعامل مع مواهبها الشابة مستقبلًا لأن كرة القدم في النهاية تلعب بالعقل والقدم لا بعدد المتابعين.

    يبقى الرهان الآن على قدرة هذا الشاب على الحفاظ على نضجه واتزانه حين يقرر أخيرًا فتح أبوابه للعالم الرقمي، فهل سينجح في الحفاظ على بريقه بعيدا عن سموم الشهرة؟ الأيام القادمة في ملاعب كتالونيا هي وحدها الكفيلة بالإجابة.

0