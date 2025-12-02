"هذا ما كنت أتوقعه!".. سلوت يكشف سبب حزن محمد صلاح وموعد انضمامه إلى منتخب مصر للمشاركة في كأس أفريقيا

أصبحت أداءات صلاح موضع فحص بعد تراجع طويل في مستواه، انخفضت معدلات التهديف للاعب البالغ من العمر 33 عامًا بشكل ملحوظ، حيث سجل أربعة أهداف فقط وصنع هدفين في 12 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

إحصائيًا، يمتد هذا التراجع إلى العديد من المقاييس الهجومية، يحاول صلاح تسديد عدد أقل من التسديدات، ويساهم بشكل أقل داخل منطقة جزاء الخصم، ويكمل عددًا أقل بكثير من المراوغات التي كان يقوم بها في السابق دون عناء.

أحد العوامل الرئيسة التي يكرر المحللون ذكرها هو رحيل ترنت ألكساندر-آرنولد، الذي انتقل إلى ريال مدريد، مما حرم صلاح من شريكه الإبداعي منذ فترة طويلة على الجانب الأيمن.

في ظل النظام التكتيكي المتطور الذي يتبعه سلوت، تغيرت خطوط الإمداد التي كانت تناسب المصري بشكل طبيعي، ولم يكن التكيف مع هذا التغيير سهلاً، تم استبعاده من التشكيلة الأساسية في مباراة وست هام، وأشار سلوت إلى الجدول المزدحم كسبب لقراره.

قبل مباراة وست هام، قال سلوت لشبكة سكاي سبورتس: "لعبنا أربع مباريات في 10 أيام. لدي العديد من اللاعبين الجيدين، لذا اخترت تشكيلة مختلفة اليوم. أحيانًا يكون أليكس (إيزاك) على مقاعد البدلاء، وأحيانًا يكون فلوريان (فيرتس). الأمر يتعلق باللاعبين على أرض الملعب. إنهم الـ11 الذين اخترتهم. لدي أكثر من 11 لاعبًا جيدًا، وليست هذه المرة الأولى التي أختار فيها عدم إشراك مو (صلاح)".

عندما سُئل عما إذا كان صلاح منزعجًا من القرار، قدم سلوت ردًا صريحًا في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء.

وقال: "هذا افتراض منطقي ورد فعل طبيعي لشخص يمكنه اللعب معنا، بالطبع، اللاعب ليس سعيدًا لأنه لا يلعب، وهو ليس الوحيد، أؤكد لك ذلك. تصرفه كان كما تتوقع من لاعب محترف مثله، كان داعمًا جدًا لزملائه في الفريق وتعامل مع الموقف بشكل جيد جدًا. لا يمكنك أن تلعب جيدًا كل ثلاثة أيام إذا كنت تتصرف بناءً على عواطفك، لكن مو (صلاح) منضبط جدًا. سيظل دائمًا لاعبًا محترفًا كما كان في الأيام القليلة الماضية".