"هذا ما كنت أتوقعه!".. سلوت يكشف سبب حزن محمد صلاح وموعد انضمامه إلى منتخب مصر للمشاركة في كأس أفريقيا

إجلاس صلاح على الدكة أمام وست هام أثار الجدل

كشف آرني سلوت عن الموعد الذي سينضم فيه محمد صلاح إلى منتخب مصر للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية، معترفًا في الوقت نفسه بأن نجم ليفربول "لم يكن سعيدًا" بقرار استبعاده من التشكيلة الأساسية في مباراة وست هام التي أقيمت الجولة الماضية. 

وقال الهولندي إن النادي وصلاح والاتحاد المصري لكرة القدم اتفقوا معًا على الموعد النهائي، بعد انتشار شائعات بأن المهاجم قد يغادر قبل الموعد المتوقع بعد أن رتبت مصر مباراة ودية ضد نيجيريا في 14 ديسمبر.

  • صلاح يستعد للمغادرة

    رفض سلوت اقتراح المغادرة المبكرة، موضحًا أن صلاح سيبقى في ميرسيسايد للمشاركة في مباراة ليفربول ضد برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، وسينضم إلى منتخب مصر في 15 ديسمبر قبل كأس الأمم الأفريقية. وأكد المدير الفني أن القرار تم اتخاذه من خلال ما وصفه بمحادثة ثلاثية شارك فيها جميع الأطراف، وأشار إلى لوائح "فيفا" التي تنص على أن 15 ديسمبر هو آخر موعد ممكن لترك اللاعبين.

    وأوضح: "طريقة عملنا هي أن هناك تواصل بين الأطراف الثلاثة - اللاعب والنادي والبلد. هذا ليس بالأمر الجديد. لكن فيفا قال إن 15 ديسمبر هو آخر يوم يمكن فيه الإفراج عن اللاعب".

    انخفاض أرقام صلاح يثير القلق

    أصبحت أداءات صلاح موضع فحص بعد تراجع طويل في مستواه، انخفضت معدلات التهديف للاعب البالغ من العمر 33 عامًا بشكل ملحوظ، حيث سجل أربعة أهداف فقط وصنع هدفين في 12 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم. 

    إحصائيًا، يمتد هذا التراجع إلى العديد من المقاييس الهجومية، يحاول صلاح تسديد عدد أقل من التسديدات، ويساهم بشكل أقل داخل منطقة جزاء الخصم، ويكمل عددًا أقل بكثير من المراوغات التي كان يقوم بها في السابق دون عناء.

    أحد العوامل الرئيسة التي يكرر المحللون ذكرها هو رحيل ترنت ألكساندر-آرنولد، الذي انتقل إلى ريال مدريد، مما حرم صلاح من شريكه الإبداعي منذ فترة طويلة على الجانب الأيمن. 

    في ظل النظام التكتيكي المتطور الذي يتبعه سلوت، تغيرت خطوط الإمداد التي كانت تناسب المصري بشكل طبيعي، ولم يكن التكيف مع هذا التغيير سهلاً، تم استبعاده من التشكيلة الأساسية في مباراة وست هام، وأشار سلوت إلى الجدول المزدحم كسبب لقراره.

    قبل مباراة وست هام، قال سلوت لشبكة سكاي سبورتس: "لعبنا أربع مباريات في 10 أيام. لدي العديد من اللاعبين الجيدين، لذا اخترت تشكيلة مختلفة اليوم. أحيانًا يكون أليكس (إيزاك) على مقاعد البدلاء، وأحيانًا يكون فلوريان (فيرتس). الأمر يتعلق باللاعبين على أرض الملعب. إنهم الـ11 الذين اخترتهم. لدي أكثر من 11 لاعبًا جيدًا، وليست هذه المرة الأولى التي أختار فيها عدم إشراك مو (صلاح)".

    عندما سُئل عما إذا كان صلاح منزعجًا من القرار، قدم سلوت ردًا صريحًا في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء.

    وقال: "هذا افتراض منطقي ورد فعل طبيعي لشخص يمكنه اللعب معنا، بالطبع، اللاعب ليس سعيدًا لأنه لا يلعب، وهو ليس الوحيد، أؤكد لك ذلك. تصرفه كان كما تتوقع من لاعب محترف مثله، كان داعمًا جدًا لزملائه في الفريق وتعامل مع الموقف بشكل جيد جدًا. لا يمكنك أن تلعب جيدًا كل ثلاثة أيام إذا كنت تتصرف بناءً على عواطفك، لكن مو (صلاح) منضبط جدًا. سيظل دائمًا لاعبًا محترفًا كما كان في الأيام القليلة الماضية".

  • آراء ضاغطة

    قدم صلاح أحد أسوأ عروضه هذا الموسم ضد أيندهوفن في دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي، وأعرب جيمي كاراجر عن إحباطه الشديد، مشيرًا إلى أن بعض العروض بدأت تدفع الفريق إلى وضع وصفه بأنه "لا يمكن تحمله".

    قال المدافع السابق لليفربول لشبكة "سي بي إس سبورتس": "أنا غاضب من اللاعبين، إذا كنت صادقًا تمامًا، فأنا غاضب حقًا من اللاعبين. لكن الأمر يصل إلى مرحلة مع أي مدرب في أي نادٍ، وأنا دائمًا أستخدم هذه الكلمة، غير محتمل، حيث يبدو أنه لا يمكن الاستمرار أكثر من ذلك. أنا شخصيًا لم أصل إلى هذه المرحلة بعد فيما يتعلق بالمدرب، لكنني أعلم أن الكثير من المشجعين سيصلون إليها. لقد كان لدي الكثير من الوقت للتفكير في الأمر، لأنني كنت أعلم أن المباراة انتهت قبل صافرة النهاية بوقت طويل. أعتقد أن ما تراه الآن هو أن ليفربول في عام 2018 تحت قيادة (يورجن) كلوب بدأ هذا النوع من الرحلة كفريق رائع، ثم جاء سلوت، والآن نحن بعد سبع أو ثماني سنوات".

    وأضاف كاراجر: "كان المحفز لليفربول في بداية تلك المسيرة هو أليسون و[فيرجيل] فان دتيك وصلاح. أليسون مصاب الآن لذا لا يلعب كثيرًا، لكنك تشاهد فان دايك الآن، وهو ليس نفس اللاعب، ومحمد صلاح يبدو أن ساقيه قد تلاشتا. لا أحب انتقادهم، وأعتقد أن بعض الانتقادات الموجهة لهم هذا الموسم كلاعبين كانت قاسية. أنت تبحث دائمًا عن قادة فريقك ليتقدموا عندما لا تسير الأمور على ما يرام".

    كم عدد مباريات ليفربول التي قد سيغيب عنها محمد صلاح أثناء مشاركته في كأس الأمم الأفريقية؟

    يجد الريدز أنفسهم الآن في مرحلة حرجة من موسمهم، بعد الفوز 2-0 على وست هام الذي رفع المعنويات وأوقف الانزلاق المقلق، يجب على فريق سلوت إعادة بناء الاستقرار قبل أن تدخل الموسم في دوامة أعمق. 

    توفر المباريات ضد سندرلاند وليدز يونايتد فرصًا لإعادة إرساء الإيقاع قبل المواجهة الحاسمة في دوري أبطال أوروبا مع إنتر. 

    لكن كل ذلك يطغى عليه رحيل صلاح الوشيك لتمثيل بلده. قد يتغيب صلاح عن ثماني مباريات مع ليفربول بسبب مشاركته في كأس الأمم الأفريقية، وقد تمتد غيابه إلى فترة الأعياد وحتى منتصف يناير، حيث من المقرر أن تقام المباراة النهائية للبطولة في 18 يناير.

