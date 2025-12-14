FBL-EUR-C1-LIVERPOOL-ATLETICO MADRIDAFP
"سلوت تعامل بطريقة جيدة" .. فيرجيل فان دايك يكشف كواليس حديثه مع صلاح بعد شكواه من إدارة ليفربول

القائد الهولندي يؤكد: "طلبت من صلاح أن يبقى في ليفربول"

أكد قائد ليفربول فيرجيل فان دايك أنه يريد بقاء محمد صلاح في النادي على الرغم من التكهنات التي تربط المصري بالرحيل عن أنفيلد.

وادعى صلاح أن النادي "تخلى عنه" بعد التعادل 3-3 الأسبوع الماضي مع ليدز يونايتد، حيث لم يشارك المهاجم في المباراة. ثم تم استبعاد اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا من تشكيلة الفريق في المباراة التي فاز فيها ليفربول على إنتر في منتصف الأسبوع.

  • Liverpool v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    صلاح يعود إلى تشكيلة ليفربول في الفوز على برايتون

    كانت ركلة جزاء دومينيك سوبوسلاي في الدقائق الأخيرة كافية ليفوز الريدز 1-0 على إنتر في دوري أبطال أوروبا ليلة الثلاثاء. وقد تم استبعاد صلاح من الرحلة إلى ميلانو بعد انفجاره في ملعب إيلاند رود يوم السبت الماضي، حيث قال: "الآن أنا جالس على مقاعد البدلاء ولا أعرف السبب. يبدو أن النادي قد تخلّى عني. هذا هو شعوري. أعتقد أنه من الواضح جدًا أن هناك من أراد أن ألقي عليه كل اللوم".

    عاد صلاح إلى تشكيلة ليفربول في عطلة نهاية الأسبوع، حيث فاز الريدز 2-0 على برايتون، محققين فوزهم الثالث فقط في آخر 11 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز. كان هدفان من هوغو إكيتيكي كافيين لتأمين الفوز على أرضهم في عطلة نهاية الأسبوع، بينما دخل صلاح من مقاعد البدلاء بعد إصابة جو جوميز ليقدم تمريرة حاسمة للفرنسي ليسجل الهدف الثاني ويؤكد النتيجة أمام سيغولز.

    كانت هذه المباراة آخر ظهور لصلاح مع ليفربول قبل انضمامه إلى منتخب مصر للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية في وقت لاحق من هذا الشهر، وقد تكون آخر مباراة له مع الريدز مع تردد أنباء عن رحيله في يناير. ومع ذلك، كشف فان دايك بعد الفوز على برايتون أنه أخبر صلاح أنه "يريده أن يبقى" في النادي.

  • "لقد أخبرته أنني أريده أن يبقى"

    عندما سُئل عما إذا كان قد تحدث مع صلاح، قال قائد ليفربول: "بالطبع أتحدث معه. أتحدث معه عن كل شيء. بالطبع أخبرته أنني أريده أن يبقى. أما الباقي فلن أخبركم به.

    "أتمنى له كل التوفيق وأرجو أن يعود. لا أملك أي سيطرة على ذلك. إنه أحد القادة. أود أن يبقى معنا لأنه أحد القادة. لكن من الواضح أنه سيشارك في كأس الأمم الإفريقية. أتمنى له كل التوفيق. سنبقى على اتصال خلال الأيام والأسابيع المقبلة، كما نفعل دائماً. ثم سنرى".

    أشار صلاح إلى أن تدهور العلاقة بينه وبين المدرب أرني سلوت كان أحد الأسباب التي دفعت المهاجم إلى التشكيك في مستقبله على المدى الطويل في النادي. ومع ذلك، يعتقد فان دايك أن سلوت تعامل مع هذه القضية بالطريقة الصحيحة، مضيفًا: "أعتقد أنه تعامل مع الموقف بشكل جيد جدًا. كان هادئًا بطريقته الخاصة. إنها حالة صعبة للغاية. هناك الكثير من الضجيج والضغط من العالم الخارجي، وهذا أمر واضح ومبرر لأننا لم نكن في المستوى الذي كنا عليه في الموسم الماضي أو قريبين منه، لكننا بشر وكل شخص يتفاعل بطريقة مختلفة.

    "لكن من وجهة نظري الشخصية، وبالنظر إلى المحادثات التي أجريناها يوميًا، أعتقد أنه تعامل مع الموقف بشكل جيد للغاية. إنه في نادٍ يتسم بالوحدة، وهذا ما كان عليه الحال قبل انضمامنا إلى النادي، وهو أمر يجب أن نحافظ عليه".

    القائد الهولندي اختتم: "نمر بالأوقات الجيدة معًا كفريق وكجماهير. وعندما تظهر الأوقات الصعبة، علينا أيضًا أن نبقى متحدين. هذه اللحظة هي لحظة جيدة جدًا لرؤية كيف يتفاعل الجميع، وقد تعامل المدرب معها بشكل مثالي حتى الآن".

  • Liverpool v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    فان دايك يؤكد أن ليفربول يجب أن "يحافظ على هدوئه"

    أنهى فوز السبت على برايتون فترة صعبة مر بها ليفربول. وفي معرض حديثه عن مدى صعوبة الأسبوع الماضي على النادي، قال قائد الريدز: "هذه أمور خلف الكواليس علينا التعامل معها، لكن الأداء يتحدث عن نفسه، نحن متحدون وهذا هو الأهم. المزاج في غرفة الملابس كان دائمًا جيدًا للغاية، ومن الواضح أنه يمكن أن يتدهور من حيث الأداء إذا فزت أو خسرت، لكن الشيء الرئيسي الذي أراه هو أن لدينا الرغبة في تغيير هذا الوضع والطموح والطاقة للقيام بذلك. من الواضح أن ما يحدث بين الخطوط البيضاء على مدار 95 دقيقة هو ما يهم. نحن نعلم أن الموسم طويل جدًا ونريد أن نكون ثابتين. علينا أن نستمر ونحافظ على هدوئنا".

  • الريدز يأملون في إنهاء عام 2025 على نحو رائع

    أدى التحسن الأخير في أداء ليفربول إلى تخفيف الضغط على سلوت، الذي كان في مرحلة ما مهددًا بالرحيل عن أنفيلد بعد تحقيقه أربعة انتصارات فقط من أصل 15 مباراة في جميع المسابقات.

    ويأمل المدرب الهولندي في تحقيق فوزه الثالث على التوالي عندما يزور حامل اللقب توتنهام في نهاية الأسبوع المقبل.

    ثم يختتم الريدز عام 2025 باستقبال ولفرهامبتون، المتذيل في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي كاد يحقق نتيجة إيجابية أمام آرسنال، متصدر الدوري، مساء السبت.

