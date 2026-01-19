Getty/GOAL
مستشهدًا بأنشيلوتي وجوارديولا .. سلوت يُعلق على إقالة تشابي ألونسو في ريال مدريد
إقالات مفاجئة: تغييرات في تشيلسي ومانشستر يونايتد وريال مدريد
كان إنزو ماريسكا أول من رحل، حيث سقطت الفأس في ستامفورد بريدج في يوم رأس السنة الجديدة. ثم تم إعفاء روبن أموريم من مهامه من قبل عمالقة الدوري الإنجليزي الممتاز مانشستر يونايتد في أولد ترافورد في 5 يناير. وبعد أسبوع، انتهت فترة حكم ألونسو التي استمرت 34 مباراة في سانتياجو برنابيو.
وقد طرحت تساؤلات حول المدة التي سيبقى فيها سلوت على رأس أنفيلد، على الرغم من أنه حقق لقب الدوري لميرسيسايد خلال موسمه الأول مع الريدز. كان موسم 2025-26 موسمًا صعبًا بالنسبة لليفربول.
أصبح نجم الريدز السابق ألونسو متاحًا الآن، بعد أن كان هدفًا رئيسيًا لمسؤولي ليفربول عند البحث عن خليفة ليورجن كلوب في 2024، وسلوت يدرك الضغط الذي يعمل تحته في أكثر الأدوار تطلبًا.
المديرون الرياضيون: هل هم مسؤولون عن الإقالة؟
ومع ذلك، فهو غير مقتنع بأن وجود المديرين الرياضيين هو السبب وراء موجة الإقالات المفاجئة. وقد صرح للصحفيين قائلاً: "هل هذا تغيير مقارنة بما كان عليه الحال قبل ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة أعوام؟ لا أعرف في الواقع، لا يمكنني التحدث إلا عن نفسي. لقد عملت لمدة ثلاث سنوات في ناديي الأول، وكان من المفترض أن أعمل أربع سنوات في ناديي الثاني، وعملت ثلاث سنوات في ناديي الثالث، وأنا الآن هنا منذ عام ونصف".
وأردف: ""الأندية التي ذكرتها (تشيلسي ومانشستر يونايتد وريال مدريد)، نحن نعرف تاريخ أحد هذه الأندية. لذا لا أعرف ما إذا كان هناك تغيير. أرى بعض المدربين يعملون لفترة طويلة في نادٍ ما، وأحد منافسينا لديه مدرب (بيب جوارديولا) يعمل منذ فترة طويلة. ميكيل أرتيتا يعمل منذ فترة طويلة في آرسنال".
وواصل: "أعتقد أنه سيكون هناك دائمًا أمثلة على مدربين يعملون لفترة طويلة في نادٍ ما، وأندية لا يعمل فيها المدربون لفترة طويلة. لكن كارلو أنشيلوتي عمل لفترة طويلة في ريال مدريد؟ ليس لدي أي فكرة [عما إذا كان ذلك بسبب نموذج المدير الرياضي]. ببساطة، ليس لدي أي فكرة عما إذا كان لذلك أي علاقة بالأمر. قد يكون الأمر كذلك، لكنك فاجأتني بهذا السؤال. لم أفكر في ذلك من قبل".
سلوت هو أول مدرب رئيسي معين لليفربول
جعل ليفربول سلوت أول مدرب رئيسي له عندما سلمه زمام الأمور في أنفيلد، مع تمييز في المسمى الوظيفي بعد أن كان يعمل سابقًا مع مدير معين. أصبحت المسؤولية والقيادة الآن مشتركة، بدلاً من أن تقع على عاتق شخص واحد.
وتابع سلوت قائلاً: "في إنجلترا، هناك مدير ومدرب رئيسي، وفي بلدان أخرى عادة ما يكون هناك مدرب رئيسي. كما قلت، عمل أنشيلوتي لفترة طويلة في مدريد، وكذلك فعل مدربون آخرون. ليس من المعتاد في ريال مدريد أن يتم إقالة المدير الفني - أو أي مصطلح آخر تريد استخدامه - في مرحلة مبكرة من مسيرته. سنرى ما إذا كان هذا سيحدث باستمرار، لكنني أعتقد أن هناك أمثلة أخرى أيضًا".
ليفربول لم يخسر في 12 مباراة لكنه تعرض للصافرات
حقق سلوت 12 مباراة دون هزيمة مع ليفربول - وهي سلسلة نتائج تعود إلى 26 نوفمبر - لكن فريقه تعادل في آخر أربع مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز.
غادر بيرنلي، المهدد بالهبوط، أنفيلد بنقطة واحدة في آخر مباراة للريدز، وسط صيحات الاستهجان في نهاية المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1. سلوت لم يقنع الجميع بقيمته، وسيكون حريصًا على رؤية فريقه - مع عودة محمد صلاح من مشاركته في كأس الأمم الأفريقية - يعود إلى طريق الانتصارات بأسلوب رائع عندما يواجه مارسيليا في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.
