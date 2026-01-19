مستشهدًا بأنشيلوتي وجوارديولا .. سلوت يُعلق على إقالة تشابي ألونسو في ريال مدريد

كان إنزو ماريسكا أول من رحل، حيث سقطت الفأس في ستامفورد بريدج في يوم رأس السنة الجديدة. ثم تم إعفاء روبن أموريم من مهامه من قبل عمالقة الدوري الإنجليزي الممتاز مانشستر يونايتد في أولد ترافورد في 5 يناير. وبعد أسبوع، انتهت فترة حكم ألونسو التي استمرت 34 مباراة في سانتياجو برنابيو.

وقد طرحت تساؤلات حول المدة التي سيبقى فيها سلوت على رأس أنفيلد، على الرغم من أنه حقق لقب الدوري لميرسيسايد خلال موسمه الأول مع الريدز. كان موسم 2025-26 موسمًا صعبًا بالنسبة لليفربول.

أصبح نجم الريدز السابق ألونسو متاحًا الآن، بعد أن كان هدفًا رئيسيًا لمسؤولي ليفربول عند البحث عن خليفة ليورجن كلوب في 2024، وسلوت يدرك الضغط الذي يعمل تحته في أكثر الأدوار تطلبًا.