بـ"مقطع فيديو وكلمات مؤثرة" .. سلمان الفرج يعبر عن اشتياقه الكبير للهلال

الفرج اضطر للرحيل بعد أن قضى عمره الكروي بالكامل في الهلال..

7 أشهر مرت على رحيل القائد سلمان الفرج، عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال؛ إلا أن "الاشتياق والحنين" لقلعة الزعيم، يبدو أنه لم ينتهِ أبدًا.

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الفرج البالغ من العمر 35 سنة، انتقل إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوم، في الميركاتو الصيفي الماضي "2024"؛ بعد أن قضى مسيرته بأكملها في الهلال.

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نيوم ينشط حاليًا في دوري يلو "الدرجة الأولى"؛ إلا أنه بات مرشحًا قويًا للصعود إلى دوري روشن للمحترفين، الموسم الرياضي القادم 2025-2026.