لفت سلطان مندش أنظار الجميع في الموسم الجاري من دوري روشن السعودي، حيث ساهم في ثورة فريق التعاون وتواجده في كوكبة المقدمة متقدمًا على فرق كبرى أبرزها الأهلي والاتحاد، وقد أبدى الهلال اهتمامه بضمه وقدم عرضًا لذلك بالفعل، إلا أن الجديد هو تغيير النادي العاصمي لذلك العرض واستعداده لإبرام صفقة تبادلية. فما القصة؟
صفقة تبادلية تلوح في الأفق .. الهلال يُغير من عرضه لضم سلطان مندش من التعاون
مندش يساهم في انتفاضة التعاون
من كان ينظر إلى التعاون، مع بداية موسم 2025-2026، يعتقد أن كتيبة المدرب بركليس شاموسكا، ستعاني كثيرًا هذا الموسم، بعد تلقي خسارة قاسية أمام النصر، بخماسية نظيفة، في مباراة الجولة الأولى.
ولكن، خالف التعاون التوقعات، وأثبت أن خماسية النصر، مجرد "عثرة"، فيما حقق الفوز في جميع مبارياته الـ8 اللاحقة، والتي شهدت أيضًا انتصارات عريضة لسكري القصيم، بعد فوزه على ضمك (6-1) والفتح (5-2)، في الجولتين الخامسة والثامنة، كما صنع المفاجأة بفوزه على القادسية (2-0)، في الجولة السابعة.
التعاون سقط في فخ التعادل مع نيوم في الجولة التاسعة قبل أن يستأنف انتصاراته بالفوز على الخلود والنجمة في آخر جولتين.
سلطان مندش قدم أرقامًا تهديفية جيدة مع التعاون، هذا الموسم، بين الصناعة والتسجيل، حيث سجل 4 أهداف وصنع 3 خلال 13 مباراة في دوري روشن وكأس خادم الحرمين الشريفين.
مستوى اللاعب لفت أنظار الجميع حتى أن الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، اضطر للدفاع عن قراره عدم استدعائه لقائمة الأخضر التي خاضت غمار كأس العرب فيفا 2025 بعد انتقادات عنيفة من الإعلام والجمهور، حيث برر ذلك بانعدام الخبرة الدولية للاعب!
اهتمام الهلال والعرض الجديد
الهلال أظهر اهتمامه بضم مندش خلال الأسابيع الماضية، وقد تداولت الصحف أخبارًا حول تقديمه عرض لاستعارة اللاعب حتى نهاية الموسم الجاري، مشيرة إلى أن التعاون رفض التخلي عنه وخاصة المدرب شاموسكا لما يُمثله من قيمة كبيرة داخل الفريق.
صحيفة الشرق الأوسط السعودية أفادت أن الهلال أحيا مفاوضاته لضم مندش، والتي توقفت قبل انطلاق كأس العرب، مشيرة إلى أن النادي العاصمي تقدم بعرض جديد لنظيره المتواجد في القصيم.
العرض الجديد، حسب الشرق الأوسط، يتضمن شراء عقد اللاعب نهائيًا مقابل مبلغ مالي بجانب التنازل عن عقد لاعب وسطه محمد القحطاني، مشيرة إلى أن عقد مندش مع الهلال سيمتد لموسمين ونصف.
كانت المصادر الصحفية قد أكدت سعي القحطاني للرحيل عن الهلال خلال يناير القادم لبحثه عن فرص أكبر في اللعب أملًا في التواجد مع المنتخب السعودي في كأس العالم 2026.
سلطان مندش .. مراكز عديدة وخبرة مع عمالقة جدة
وكان سلطان مندش قد عاد إلى صفوف التعاون، في صيف 2024، قادمًا من الفيحاء، بعدما وقّع عقدًا معه لمدة ثلاثة مواسم، ما يعني أنه لا يزال في عقده موسم ونصف مع سكري القصيم.
ويملك مندش "31 عامًا"، خبرة كبيرة في الدوري السعودي، حيث استهل مشواره في الاتحاد، ثم تنقّل بين نجران والفيصلي والأهلي والفيحاء، فيما خاض فترة إعارة سابقة مع التعاون في موسم 2019-2020.
وعلى مدار مسيرته الكروية، تم تجربة سلطان مندش في العديد من المراكز، بخلاف مركزه الأساسي كجناح أيمن، حيث لعب في الطرف الأيسر، وكرأس حربة ومهاجم ثانٍ، وكذلك صانع ألعاب، كما تم الاستعانة به مسبقًا كظهير أيسر ولاعب وسط على الطرفين.
وخاض مندش 221 مباراة في دوري المحترفين السعودي، سجل خلالها 19 هدفًا وصنع 19 تمريرة حاسمة، كما شارك في 25 مباراة بدوري أبطال آسيا، وسجل هدفين و4 آخرين في البطولة القارية.
ويملك مندش بطولتين في سجله الكروي، حيث فاز مع الاتحاد بكأس ولي العهد، في موسم 2016-2017، وقاد الفيحاء للفوز بكأس خادم الحرمين الشريفين "2021-2022"، لأول مرة في تاريخه.
عودة إلى المنتخب السعودي بعد غياب
وقرر هيرفي رينارد أن يعيد الأمل إلى سلطان مندش مجددًا في تمثيل المنتخب السعودي الأول، بعد غياب منذ خوضه مباراتين وديتين في 2019، ليقرر الفرنسي استدعاء نجم التعاون إلى قائمة الأخضر في معسكر نوفمبر.
ورغم عدم مشاركته في طريق المنتخب السعودي نحو مونديال 2026، إلا أنه خاض المواجهة الودية أمام كوت ديفوار، والتي فاز فيها الأخضر بهدف دون رد.
المدرب الفرنسي، وكما أشرنا سابقًا، استبعد مندش من القائمة النهائية للأخضر التي شاركت في كأس العرب فيفا 2025، وقد خرج المنتخب السعودي من نصف النهائي بعد السقوط أمام الأردن بهدف نظيف.