Vittorio Rotondaro و علي سمير

انهيار يوفنتوس عرض مستمر .. كومو يدمر ما تبقى لسباليتي والشكوك تحيط بيلديز قبل مواجهة روما!

كومو يكرر نجاحه في مباراة الذهاب على يوفنتوس الذي يواجه خطر الابتعاد أكثر عن المركز الرابع: الفريق تلقى أول هزيمة على أرضه ليخسر أيضًا النقطة المضيئة الأبرز للمدرب لوتشيانو سباليتي

الهزيمة الرابعة في آخر خمس مباريات ليوفنتوس، والخسارة الأولى في ملعب أليانز ستاديوم هذا الموسم: كومو هو الفريق الفائز، الذي اقترب بفارق نقطة واحدة من مانويل لوكاتيلي وزملائه الذين يواجهون خطر التراجع إلى المركز الرابع بفارق 4 نقاط عن روما. انتصار مهم، دون مساعدة نيكو باز الموقوف.

كينان يلديز ظهر بالمحاولة الأولى من مسافة بعيدة، ولكن كما حدث في اثنتي عشرة مناسبة أخرى في هذا الدوري، يتأخر البيانكونيري من أول فرصة: تسديدة فويفودا ليست قوية على الإطلاق ، والحارس ميشيل جريجوريو كان يمكنه التصدي لها. 

أوبندا حصل على فرصة التعادل 1-1 لكن تسديدته لم تخدع بوتز، ودا كونيا كاد يسجل الهدف الثاني: العارضة حرمت الفرنسي من التسجيل بعد لمسة أفقية قوية من كوبماينرس.

سباليتي أجرى تغييرًا في الشوط الثاني، بإدخال فرانشيسكو كونسيساو بدلاً من ميريتتي: لكن كومو اقترب من التسجيل عن طريق دوفيكاس، ولكن المحاولة فشلت.

يوفنتوس لم يستفق من غفوته وحاول لارياني استغلال ذلك على الرغم من توقف باتورينا: ليأتي الهدف الثاني من هجمة مرتدة مثالية أنهاها كاكيريت بعد تمريرة رائعة من دا كونيا.

كوبماينرس حاول التسجيل ولكن تسديدته ترتطم بالقائم، وبعد ذلك بوقت قصير يحصل مانويل لوكاتيلي على بطاقة صفراء ثقيلة، ستبعده أمام روما، بينما هناك شكوك حول جاهزية يلديز بسبب خروجه مصابًا.

  • تقييمات يوفنتوس

    خطأ جديد من دي جريجوريو (4.5) في الهدف الأول: وحالة عدم يقين أخرى في موسم كارثي. وستون مكيني (5) أخطأ في التمريرة التي أدت إلى تقدم لاريانو، وأوبندا (5) لم يظهر أبدًا. يلديز(6) كان العنصر الأفضل

    تقييمات يوفنتوس (3-4-2-1): ميشيل دي جريجوريو 4.5؛ جاتي 5.5، كيلي 5.5، كوبماينرس 5.5؛ ماكيني 5، ثورام 5 (74' بوجا 6)، مانويل لوكاتيلي 5.5، كامبياسو 5.5 (83' كوستيتش s.v.)؛ ميريت 5.5 (46' كونسيكاو 6)، يلديز 6 (84' أديتش )؛ لويس أوبندا 5 (74' ديفيد 5.5). المدرب: لوتشيانو سباليتي.

  • تقارير أداء كومو

    تقييمات كومو (4-2-3-1): بوتيز 6؛ سمولتش 6.5، رامون 6.5، كيمبف 6.5، فالي 6؛ بيروني 6.5، دا كونيا 7 (73' فان دير بريمبت 6)؛ فويفودا 7 (73' دييجو كارلوس 6) ، كاكيريت 7 (86' مورينو )، باتورينا 6 (60' سيرجي روبرتو 6.5)؛ دوفيكاس 6.5 (86' موراتا). المدرب سيسك فابريجاس.

