"أقزام القطب الشمالي" أهانوا مورينيو وعذبوا جوارديولا بثلاثية.. هالاند "تائه" في بلاده والليالي الكئيبة تطارد مرموش أمام بودو جليمت!

بودو جليمت 3 مانشستر سيتي 1، نتيجة لا تعبر عن مكانة أو تاريخ أو حجم الفريقين، ولكن الخصم النرويجي قرر أن يجعل ليلة 20 يناير 2026 مخصصة لبسطاء كرة القدم.

قل ما شئت عن الفريق النرويجي، خصم متواضع، دخل المباراة دون أي أمل في تحقيق شيئًا بالبطولة، ولم يحقق أي انتصارات في دوري أبطال أوروبا، ولديه من الرصيد 3 نقاط فقط من 3 تعادلات في أول 6 جولات.

القيمة السوقية لجميع لاعبي بودو جليمت وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت" تصل إلى 57.3 مليون يورو، وعلى الجانب الآخر تصل قيمة مانشستر سيتي إلى 1.31 مليار يورو، وهناك بعض اللاعبين قيمتهم بشكل منفرد أعلى من الفريق النرويجي بأكمله، مثل تيجاني ريندرز ورودري وعمر مرموش.

ولكن دعنا من كل ذلك، فلنتحدث عن الكارثة أو الفضيحة التي وقعت على أرض الفريق النرويجي، بهزيمة مانشستر سيتي 3/1 "مع الرأفة"، لولا تدخل جانلويجي دوناروما، في إطار الجولة السابعة لمرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا.

كاسبر هوج هو من قلب الطاولة في الدقيقة 22، وبعث برسالة إلى المدرب بيب جوارديولا ورفاقه .. ليلتكم لن تكون سعيدة، أنتم في النرويج للمعاناة وليس من أجل النزهة.

اللاعب سجل الأول في الدقيقة 22 من عمر اللقاء، ولم ينتظر سوى دقيقتين فقط، ليؤكد للجميع أن الأمر ليس صدفة، وهناك شيئًا ما يُطبخ لبيب، مضيفًا الهدف الثاني لأصحاب الأرض، بعدها سجل ينس هاوجي الهدف الثالث في الدقيقة 58، واكتفى سيتي بهدف واحد لريان شرقي!