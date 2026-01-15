ريال مدريد سرق الأضواء ولكن .. مورينيو يواصل السقوط "في الكلاسيكو" وعملاق أوروبا يخسر القمة بسداسية!

ليلة حافلة قضاها عشاق كرة القدم أمس، الأربعاء، بين نصف نهائي كأس أمم إفريقيا، ومباريات الكؤوس في مختلف أنحاء أوروبا، بالإضافة إلى منافسات الدوريين الألماني والإيطالي.

لعل التركيز الأكبر كان على السقوط المُروع لريال مدريد، وخروجه من دور الـ16 لكأس ملك إسبانيا بالخسارة من ألباسيتي 3/2، وكذلك فوز آرسنال بنفس النتيجة على تشيلسي في ذهاب نصف نهائي كأس كاراباو.

وعلى جانب آخر، خسرت مصر من السنغال بهدف دون رد لتودع الكان، ليضرب أسود التيرانجا موعدًا مع المغرب في نهائي البطولة، بعد تأهل الأخيرة على حساب نيجيريا بركلات الترجيح.

ووسط كل ذلك، كانت هناك أنباء سيئة لعشاق جوزيه مورينيو في رحلته مع بنفيكا، بالإضافة إلى كارثة مُروعة للعملاق الهولندي أياكس في مباراته أمام ألكمار..