"نشعر بالقلق" .. بلال نذير يثير الذعر في مارسيليا ودي زيربي يكشف عن آخر تطورات حالته

حالة من القلق داخل النادي الفرنسي

كشف روبرتو دي زيربي مدرب نادي مارسيليا الفرنسي، عن شعوره بالقلق تجاه الحالة البدنية للاعب الوسط الشاب بلال نذير خلال مباراة الفريق، أمس، الأربعاء، أمام أنجيه في الدوري المحلي.

مارسيليا تعادل مع أنجيه بهدفين لكل فريق في إطار منافسات الدوري الفرنسي، وفي مؤتمر صحفي بعد المباراة، كشف دي زيربي عن آخر تطورات حالة بلال نذير، الذي غادر أرض الملعب لإجراء اختبارات فحوصات.

نذير سقط على أرضية ملعب فيلودروم في الدقائق الأخيرة من المواجهة التي أقيمت بالجولة العاشرة من الدوري الفرنسي، وسط غموض وترقب لدى الجميع.

  • كيف سقط بلال نذير؟

    صاحب الـ21 سنة سقط بالقرب من خط منتصف الملعب، مما أثار حالة من القلق داخل الملعب للاعبي أنجيه ومارسيليا، قبل أن يتحرك بعدها بساقيه لطمأنة الجماهير.

    اللاعب قام ببعض الإشارات للتأكيد على أنه لم يفقد الوعي، وسرعان ما قام زملائه بوضعه في المنطقة الآمنة من الملعب، وترك الملعب على نقالة ليدخل بدلًا منه زميله بول ليرولا.

    ماذا قال دي زيربي؟

    المدرب الإيطالي قال وفقًا لشبكة "RMC Sport":"لقد استعاد وعيه وغادر إلى المستشفى لإجراء اختبارات وفحوصات طبية لمعرفة تفاصيل حالته، جميعنا قلقون ونأمل ألا يكون الأمر خطيرًا".

    وأضاف:"في الوقت الحالي نحن ننتظر نتائج الفحوصات الطبية، نتمنى له الشفاء العاجل وأن يخرج في حالة جيدة بأقرب وقت ممكن".

    وأما مات أورايلي لاعب مارسيليا، فقد قال إن زميله "بخير" في محاولة لتهدئة حالة الذعر السائدة لدى جماهير النادي الفرنسي بعد هذه الواقعة.

    وواصل اللاعب حديثه:"شعرنا بصدمة شديدة للغاية عندما شاهدناه يسقط على أرض الملعب، ولكن الأهم حاليًا هو أنه بخير ونتمنى له الشفاء والعودة لنا".

    وكان مارسيليا متقدمًا بنتيجة 2/1 عندما سقط بلال نذير، واهتزت شباكه بهدف التعادل في الدقيقة 90 بهدف من عثمان كامارا، ومن جانبه قال روبينيو لاعب الفريق عن هذا الأمر:"الحادث أخرجنا من المباراة وتسبب في اهتزاز شباكنا".

    ومن جانبها، قالت صحيفة "ليكيب" إن اللاعب المغربي دخل في حالة إغماء، مما دفع الفريق الطبي إلى إسعافه سريعًا ونقله إلى المستشفى للخضوع لبعض الفحوصات الطبية المكثفة لتجنب وجود أي خطر على حياته.

    وأوضحت أن حالة نذير استدعت وجود "تدخل عاجل" من الأطباء، ولم تكشف عن أي تفاصيل أخرى تخص الأزمة التي يعاني منها اللاعب الشاب.

    وأما قناة الدوري الفرنسي الرسمية، فقد أكدت أن اللاعب البالغ من العمر 21 سنة استعاد وعيه، وأوضحت أنه شعر بصداع مفاجىء قبل سقوطه، في انتظار البيان الرسمي من مارسيليا للكشف عن آخر تطورات الحالة.

    وكان اللاعب قد دخل بديلًا في الدقيقة 76 من عمر اللقاء لزميله بايكساو، وغادر الملعب بعد 11 دقيقة فقط بعد سقوطه بشكل مفاجىء، وهو ما أثار الذعر والقلق في كافة أرجاء الملعب.

    من هو بلال نذير؟

    اللاعب المغربي تخرج من فريق نيس الفرنسي تحت 19 سنة، وانتقل إلى صفوف الفريق الثاني بمارسيليا في موسم 2021/2022، وانتظر لفترة حتى دخول الفريق الأول.

    وبموسم 2023/2024، أصبح نذير عنصرًا في الفريق الأول للنادي الفرنسي، ومنذ هذه اللحظة شارك في 34 مباراة بقميص الفريق، سجل خلالهم هدفًا ولعب 3 تمريرات حاسمة، وبدأ يحصل بالتدريج على ثقة دي زيربي.

    ومنذ بداية الموسم الحالي شارك نذير في 9 مباريات، بمجموع 8 في الدوري الفرنسي ومباراة بدوري أبطال أوروبا ولعب 3 تمريرات حاسمة في 284 دقيقة.

    وعلى الصعيد الدولي، فقد تدرج اللاعب بالمراحل السنية لمنتخبات فرنسا للشباب تحت 16 و19 سنة، ولكنه تحول إلى تمثيل المغرب وجلس على الدكة أمام كل من النيجر وتنزانيا في مارس الماضي.

    كيف يبدو موسم مارسيليا حتى الآن؟

    الفريق يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة بـ19 نقطة، بفارق نقطتين عن باريس سان جيرمان المتصدر بعد أول 10 جولات، بينما يأتي موناكو في المركز الثاني بـ20 نقطة، مما يجعل سباق المنافسة مفتوحًا إلى حد كبير.

    فريق المدرب روبرتو دي زيربي، فاز في 6 مباريات وتعادل مرة واحدة وخسر في 3 مناسبات على المستوى المحلي، ليحافظ حتى الآن على حظوظ فريقه في المنافسة مع باريس حامل اللقب.

    وأما في دوري أبطال أوروبا، خاض الفريق 3 مباريات ولكنه لم يحالفه التوفيق وخسر أمام ريال مدريد وسبورتينج لشبونة بنفس النتيجة 2/1، وفاز على أياكس أمستردام الهولندي بالجولة الثانية برباعية نظيفة.

    ويستعد الفريق لمواجهتين أمام أوزير وستاد بريست يومي 1 و8 نوفمبر على مستوى الدوري الفرنسي قبل الذهاب في فترة التوقف الدولي.

    وأما أوروبيًا فأمامه مهمة صعبة ضد أتالانتا، وبعد التوقف يلعب أمام كل من نيوكاسل يونايتد وأونيون سان خيلواز وليفربول وكلوب بروج، طمحًا في عبور مرحلة الدوري.

