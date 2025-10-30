"نشعر بالقلق" .. بلال نذير يثير الذعر في مارسيليا ودي زيربي يكشف عن آخر تطورات حالته

المدرب الإيطالي قال وفقًا لشبكة "RMC Sport":"لقد استعاد وعيه وغادر إلى المستشفى لإجراء اختبارات وفحوصات طبية لمعرفة تفاصيل حالته، جميعنا قلقون ونأمل ألا يكون الأمر خطيرًا".

وأضاف:"في الوقت الحالي نحن ننتظر نتائج الفحوصات الطبية، نتمنى له الشفاء العاجل وأن يخرج في حالة جيدة بأقرب وقت ممكن".

وأما مات أورايلي لاعب مارسيليا، فقد قال إن زميله "بخير" في محاولة لتهدئة حالة الذعر السائدة لدى جماهير النادي الفرنسي بعد هذه الواقعة.

وواصل اللاعب حديثه:"شعرنا بصدمة شديدة للغاية عندما شاهدناه يسقط على أرض الملعب، ولكن الأهم حاليًا هو أنه بخير ونتمنى له الشفاء والعودة لنا".

وكان مارسيليا متقدمًا بنتيجة 2/1 عندما سقط بلال نذير، واهتزت شباكه بهدف التعادل في الدقيقة 90 بهدف من عثمان كامارا، ومن جانبه قال روبينيو لاعب الفريق عن هذا الأمر:"الحادث أخرجنا من المباراة وتسبب في اهتزاز شباكنا".

ومن جانبها، قالت صحيفة "ليكيب" إن اللاعب المغربي دخل في حالة إغماء، مما دفع الفريق الطبي إلى إسعافه سريعًا ونقله إلى المستشفى للخضوع لبعض الفحوصات الطبية المكثفة لتجنب وجود أي خطر على حياته.

وأوضحت أن حالة نذير استدعت وجود "تدخل عاجل" من الأطباء، ولم تكشف عن أي تفاصيل أخرى تخص الأزمة التي يعاني منها اللاعب الشاب.

وأما قناة الدوري الفرنسي الرسمية، فقد أكدت أن اللاعب البالغ من العمر 21 سنة استعاد وعيه، وأوضحت أنه شعر بصداع مفاجىء قبل سقوطه، في انتظار البيان الرسمي من مارسيليا للكشف عن آخر تطورات الحالة.

وكان اللاعب قد دخل بديلًا في الدقيقة 76 من عمر اللقاء لزميله بايكساو، وغادر الملعب بعد 11 دقيقة فقط بعد سقوطه بشكل مفاجىء، وهو ما أثار الذعر والقلق في كافة أرجاء الملعب.