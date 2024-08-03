رحيمي وخليفة صلاح وكنز برشلونة المدفون .. باريس تتحدى بنجوم خارج حدود اليورو وكوبا أمريكا!

10 لاعبين خطفوا الأنظار في سماء الأولمبياد

خالفت منافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024"، كافة التوقعات التي رأت أنها لن ترتقي لمستوى قوي يجذب الجمهور، خصوصًا أنها تقام مباشرة في أعقاب بطولتين قاريتين هما الأقوى على مستوى العالم يورو 2024 وكوبا أمريكا.

ووصلت بطولة كرة القدم إلى المحطة قبل الأخير مع مفاجآت عربية كبرى، بوصول مصر والمغرب إلى الدور نصف النهائي، لمواجهة فرنسا وإسبانيا، على الترتيب، ليضمن العرب للمرة الأولى في التاريخ ميدالية خلال هذه اللعبة، لكن نظرًا لما قدمه الفراعنة وأسود الأطلس، لما لا نحلم بنهائي عربي خالص والسيطرة على الذهب والفضة؟

وحفلت النسخة الحالية المقامة في عاصمة فرنسا، بمواجهات شرسة وإثارة في مختلف المستويات، حيث أفرزت مواهب جديدة تظهر للنور بينما أعادت البريق إلى لاعبين "فوق السن"، كانوا قد اختفوا عن الأنظار، وربما بعد هذا المستوى يندم بعض اللاعبين الذين رفضوا المشاركة وفضلوا الحصول على إجازة صيفية طويلة.

وتسلط النسخة العربية من "GOAL"، الضوء على أبرز النجوم الذين خطفوا الأنظار في منافسات كرة القدم بدورة ألعاب أولمبياد باريس.