"افعلوا ما يفعله" .. سعيد العويران يُطالب اللاعبين السعوديين بالاقتداء بساديو ماني!

يغيب ساديو ماني عن فريقه، النصر السعودي، تلك الفترة لتواجده مع منتخب بلاده، السنغال، في كأس أمم إفريقيا المقامة في المغرب حاليًا.

وافتتح منتخب "أسود التيرانجا" مشواره بالفوز على بوتسوانا بثلاثة أهداف نظيفة مساء أمس، دون أن يُسجل أو يصنع نجم النصر أي من الأهداف وقد أهدر فرصتين محققتين للتسجيل فيما صنع فرصتين وقدم 3 تمريرات مفتاحية.

النصر يُواجه الزوراء العراقي في ختام دور المجموعات من دوري أبطال آسيا 2 مساء اليوم الأربعاء، وبعدها سيعود للنشاط المحلي بعدد من المباريات القوية في دوري روشن السعودي، تبدأ بمواجهة الأخدود ثم الاتفاق ثم الأهلي ثم القادسية ثم الهلال ثم الشباب، ومن المقرر أن تستمر بطولة القارة السمراء حتى الـ18 من يناير القادم.