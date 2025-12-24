طالب النجم السعودي المعتزل، سعيد العويران، اللاعبين السعوديين بالاقتداء بنجم النصر ومنتخب السنغال، ساديو ماني، والسير على طريقه. فما الذي قاله؟
"افعلوا ما يفعله" .. سعيد العويران يُطالب اللاعبين السعوديين بالاقتداء بساديو ماني!
ساديو ماني يغيب عن النصر
يغيب ساديو ماني عن فريقه، النصر السعودي، تلك الفترة لتواجده مع منتخب بلاده، السنغال، في كأس أمم إفريقيا المقامة في المغرب حاليًا.
وافتتح منتخب "أسود التيرانجا" مشواره بالفوز على بوتسوانا بثلاثة أهداف نظيفة مساء أمس، دون أن يُسجل أو يصنع نجم النصر أي من الأهداف وقد أهدر فرصتين محققتين للتسجيل فيما صنع فرصتين وقدم 3 تمريرات مفتاحية.
النصر يُواجه الزوراء العراقي في ختام دور المجموعات من دوري أبطال آسيا 2 مساء اليوم الأربعاء، وبعدها سيعود للنشاط المحلي بعدد من المباريات القوية في دوري روشن السعودي، تبدأ بمواجهة الأخدود ثم الاتفاق ثم الأهلي ثم القادسية ثم الهلال ثم الشباب، ومن المقرر أن تستمر بطولة القارة السمراء حتى الـ18 من يناير القادم.
نصيحة العويران للاعبين السعوديين
نجم المنتخب السعودي المعتزل وصاحب أحد أجمل أهداف كأس العالم عبر تاريخه تحدث عبر حسابه الرسمي على سناب شات موجهًا نصيحة للاعبين السعوديين بالاقتداء بالنجم السنغالي والسير على خطواته خارج الملعب.
وأوضح العويران حديثه بمطالبة اللاعبين السعوديين ببناء المساجد ومساعدة عوائلهم وأقاربهم، على غرار ماني المعروف بأعماله الخيرية في بلاده ومساعدته للناس في مسقط رأسه وكذلك بناء مسجد في السنغال.
وقال العويران "حديثنا اليوم عن اللاعب الخلوق، ماني، الذي يلعب جميع المباريات ويُقدم أداءً قويًا لكنه غير موفق أمام المرمى ولولا ذلك لكان قد سجل 50-60 هدفًا في الموسم. منحه اللاعب نعمًا كثيرة والكثير من اللاعبين هنا رزقهم الله بالملايين، افعلوا مثله".
أضاف "ابني مسجد لوالديك أو في مدينتك، أتمنى أن يرزقني الله لأقوم بتلك الخطوة وقد قام بها أخي مشاري وبني مسجدًا للوالد والوالدة في وادي الدواسر، اقتدوا بهذا اللاعب، هو يبني مدارس ومشافي، اقتدوا به وافعلوا مثله، الله رزقكم فادعموا إخوانكم وامنحوهم أجمل السيارات وسدوا حاجاتهم".
وأتم "أنا أحب القميص رقم 10 في النصر بسبب ساديو ماني، ولأنني أشهر من ارتدى هذا القميص في تاريخ السعودية. افعلوا مثلما يفعل وابنوا مساجد وساعدوا أقاربكم وعوائلكم ليزيدكم الله من رزقه، افعلوا أي شيء في هذا الجانب فقد رزقكم الله بالملايين وسيزيد من رزقكم بتلك التصرفات".
قصة ساديو ماني
ماني أحد أحب اللاعبين للجماهير في العالم، خاصة لأعماله الخيرية في السنغال ومساعدته لشعبه على جميع الأصعدة.
ولد في إحدى قرى السنغال المسلمة عام 1992 وقد بدأ ممارسة كرة القدم مبكرًا ووجد فيها ملاذًا لتخليص أهله من الفقر، هرب من السنغال دون معرفة أحد إلى فرنسا ليلعب الكرة هناك.
شق طريقه في فرنسا مع ندي ميتز ومنه رحل إلى النمسا ليلعب مع سالزبورج، وبعد تألقه اختاره نادي ساوثامبتون الإنجليزي لدعم هجومه، قبل أن يخطو الخطوة الأهم في مسيرته بالانتقال إلى ليفربول عام 2016.
ساهم الجناح المهاري الهداف في إنجازات ليفربول خلال حقبة المدرب يورجن كلوب والنجم المصري محمد صلاح، وقد صنع معه وروبرتو فيرمينو ثلاثيًا هجوميًا شرسًا جدًا كان له دوره المؤثر في ألقاب الفريق، وذلك قبل أن يرحل إلى بايرن ميونخ صيف 2022 وبعدها لموسم واحد يشد الرحال إلى النصر ليُصبح أحد أهم نجومه.
ومع منتخب بلاده، تُوج ماني بلقب كأس أمم إفريقيا 2023، وقد 118 مباراة سجل خلالها 50 هدفًا، وقد فاز بجائزة الأفضل في القارة السمراء مرتين، عامي 2019 و2022.
عُرف ماني بحبه لعمل الخير في بلاده، وقد بنى مشفى ومسجدًا ومدرسة وقدم العديد من المساعدات للفقراء خاصة خلال فترة جائحة كورونا، وقد انتشر له مقطع فيديو وهو يُنظف مراحيض أحد مساجد ليفربول مما جعله أحد أقرب اللاعبين المسلمين للجمهور العربي والإفريقي.
ماني مع النصر
انضم ماني للنصر صيف 2023 قادمًا من بايرن ميونخ ضمن ثورة انتقالات دوري روشن السعودي وضم أنديته لعدد من النجوم العالميين الناشطين في القارة العجوز.
لعب ماني مع النصر 110 مباراة سجل خلالها 43 هدفًا وصنع 31 آخرين، ولم يُتوج مع الفريق سوى بالبطولة العربية للأندية.
أحاطت الشكوك بمستقبل ماني مع الفريق السعودي خلال الصيف الماضي، حيث كان مرشحًا للرحيل، ولكن المدرب الجديد جورج جيسوس طالب باستمراره وحافظ على وجوده أساسيًا في الثلاثي الهجومي مع كينجسلي كومان وكريستيانو رونالدو.
لعب هذا الموسم 17 مباراة ترك بصمته خلالها على 12 هدفًا، إذ سجل 6 وقدم 6 تمريرات حاسمة.
- Getty Images Sport
مشوار النصر في الموسم الحالي 2025-2026
بدأ فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.
وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.
أما في دوري روشن السعودي.. حقق النصر الفوز في الجولات التسع الأولى؛ من بينها العديد من المواجهات القوية، أبرزها ضد العميد الاتحادي.
أيضًا.. فاز النصر في الجولات الخمس الأولى من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا "2"، ضامنًا التأهُل إلى دور ثمن النهائي رسميًا، كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.
إلا أن الصدمة الكبيرة جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق النصراوي أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.
نتائج النصر في الموسم الحالي بترتيب المباريات:
1- نصف نهائي السوبر: النصر (2-1) الاتحاد.
2- نهائي السوبر: النصر (2-2) الأهلي؛ ثم الخسارة بركلات الجزاء.
3- الجولة الأولى من الدوري: التعاون (0-5) النصر.
4- الجولة الثانية من الدوري: النصر (2-0) الخلود.
5- الجولة الأولى من أبطال آسيا "2": النصر (5-0) استقلال دوشنبه.
6- الجولة الثالثة من الدوري: النصر (5-1) الرياض.
7- دور الـ32 من كأس الملك: جدة (0-4) النصر.
8- الجولة الرابعة من الدوري: الاتحاد (0-2) النصر.
9- الجولة الثانية من أبطال آسيا "2": الزوراء (0-2) النصر.
10- الجولة الخامسة من الدوري: النصر (5-1) الفتح.
11- الجولة الثالثة من أبطال آسيا "2": جوا (1-2) النصر.
12- الجولة السادسة من الدوري: الحزم (0-2) النصر.
13- دور الـ16 من كأس الملك: النصر (1-2) الاتحاد.
14- الجولة السابعة من الدوري: النصر (2-1) الفيحاء.
15- الجولة الرابعة من أبطال آسيا "2": النصر (4-0) جوا.
16- الجولة الثامنة من الدوري: نيوم (1-3) النصر.
17- الجولة التاسعة من الدوري: النصر (4-1) الخليج.
18- الجولة الخامسة من أبطال آسيا "2": استقلال دوشنبه (0-4) النصر.