بعد أيام من القيل والقال والتشكيك في نزاهته، خرج سعود كريري؛ مدير عام إدارة الكرة في الهلال، للرد على الاتهامات الموجهة له بشأن التفاوض غير القانوني مع ثنائي الاتحاد مهند الشنقيطي وعبدالرحمن العبود.
بعد كيل الاتهامات له .. أول رد من سعود كريري بشأن مفاوضات الهلال "غير القانونية" مع مهند الشنقيطي وعبدالرحمن العبود
ماذا حدث؟
وفجرت صحيفة "عكاظ" مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أفادت بأن إدارة الاتحاد تقدمت بشكوى رسمية إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، ضد لاعب دولي سابق، يعمل إداريًا في أحد أندية العاصمة، بسبب تفاوضه مع لاعبي العميد بطريقة غير نظامية، سواءً عبر غرفة الملابس أو الرسائل النصية، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.
اللاعبون المذكورون في ملف التفاوض، لم يدخلوا الفترة الحرة في عقدهم مع الاتحاد، فيما يتضمن الاتهام محاولات الشخص محل الاتهام، لتحريض اللاعبين من أجل الضغط على النادي.
وفي هذا السياق، كشف موقع 365Scores، عن تحرك إدارة الاتحاد قانونيًا، باتهام لاعب دولي سابق يعمل في منصب إداري داخل الهلال، بالتواصل مع ثنائي العميد، عبد الرحمن العبود ومهند الشنقيطي، للتفاوض معهم بشكل غير نظامي، رغم عدم دخولهما الفترة الحرة في عقديهما.
وتضمنت الشكوى وجود اطلاع غير قانوني على عقد العبود بشكل مباشر، في مخالفة صريحة للوائح الاحتراف وأوضاع اللاعبين، لتتمسك إدارة الاتحاد بكامل حقوقها القانونية، مع المطالبة بفتح تحقيق رسمي.
وأضاف التقرير أن أحد لاعبي الاتحاد، أرسل إثباتًا لإدارة ناديه، يفيد بتواصل إداري من الهلال معه للتفاوض خلال فترة سريان عقده، بما يتضمن تسجيلات صوتية ومراسلات رسمية، ضمن إرفاقها ضمن الشكوى المرفوعة.
رد سعود كريري
وبعد أربعة أيام تقريبًا من هذه المزاعم، قرر سعود كريري عدم الصمت أكثر، ولجأ لحسابه عبر تطبيق "سناب شات"، تصريح رسمي، لتحذير كافة المشككين به.
وشدد مدير عام إدارة الكرة في الهلال على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من شهّر به واتهمه، نافيًا تمامًا خرقه للقوانين بالتفاوض مع ثنائي الاتحاد.
وكتب كريري عبر حسابه الرسمي على "سناب شات": "تنويه هام: أود التنويه بأهمية التأكد من ضحة أي معلومة قبل تداولها أو الحديث عنها، وعدم الانجراف خلف الشائعات والأخبار غير الموثوقة".
وأضاف: "وأشير إلى أن كل إساءة أو قذف أو تشهير سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق صاحبها وفق الأنظمة الرسمية".
نفي وكيل الشنقيطي
قبل أيام، كان أحمد المعلم؛ وكيل مهند الشنقيطي لاعب الاتحاد، قد حسم الجدل حول موكله، نافيًا تمامًا المزاعم الخاصة بالهلال..
ونقل الإعلامي أحمد العجلان، تأكيدًا من قِبل أحمد المعلم، وكيل اللاعب مهند الشنقيطي، فيما يتعلق بأنباء المفاوضات معه في الفترة المحمية.
وجاء رد المعلم كالآتي: "إشاعات لا أساس لها من الصحة، لا توجد أي مفاوضات مباشرة مع اللاعب خارج الفترة النظامية كما يتم تداوله، كما أن ما يُقال عن تفاوض أحد الإداريين معه غير صحيح".
الشنقيطي العاشق ورقم تاريخي مع الاتحاد
يمتلك مهند الشنقيطي، مسيرة طويلة مع نادي الاتحاد، منذ انتقاله إلى قلعة العميد في صيف 2019، علمًا بأن عقده لا يزال ساريًا حتى يونيو 2029.
الشنقيطي الذي لاقى إشادات اتحادية، ووصف المتابعين له بـ"العاشق"، لا يزال يقدم مستويات كبيرة، خاصة خلال الموسم الرياضي الجاري، مع المدير الفني البرتغالي سيرجيو كونسيساو، والذي بات يعتمد عليه بشكل أساسي، سواءً من الناحية الدفاعية، أو شن هجمات العميد من الجبهة اليمنى.
ووفق إحصائيات دوري روشن، فإن مهند الشنقيطي، الذي قدم "6" تمريرات حاسمة في دوري روشن، هذا الموسم، بات أكثر مدافع اتحادي صناعة للأهداف مع الفريق في موسم واحد، منذ "2011-2012".
مسيرة العبود مع الاتحاد
عبدالرحمن العبود كان قد انضم للنادي الجداوي في صيف 2019 قادمًا من الاتفاق مقابل 2.40 مليون يورو، قبل أن يعار له لمدة ستة أشهر في يناير 2024.
من وقتها، شارك الجناح السعودي في 152 مباراة مع النمور، سجل خلالها 13 هدفًا وصنع 22 آخرين.
فيما توج بلقبي الدوري السعودي، ولقب من كل من كأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر السعودي.
فيما لم يظهر الموسم الجاري سوى في 11 مباراة فقط بمختلف البطولات، بواقع 226 دقيقة في ظل تهميش كونسيساو له.
وبشكل عام، دخل العبود في خلافات مع أكثر من مدير فني تعاقب على قيادة الاتحاد منهم البرتغالي نونو سانتو والأرجنتيني مارسيلو جاياردو، على إثر أمور انضباطية في التدريبات.
إحدى تلك الخلافات أسفرت عن إعارته للاتفاق في يناير 2024، تلك التي كانت في فترة مارسيلو جاياردو.