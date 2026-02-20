"لانس يستطيع شراءه بهذا المبلغ" .. سعود عبد الحميد يتلقى نصيحة من وكيله بعد عروض نيوكاسل وإيفرتون!

بين عشية وضحاها، تحول سعود عبد الحميد، المحترف في لانس، من مرشح للعودة إلى دوري روشن السعودي، إلى محل أنظار الأندية الأوروبية، بعدما تألق مؤخرًا مع فريقه الفرنسي الذي بات يعتمد عليه في مبارياته الأخيرة.

سعود نال هدية الصبر، بين المعاناة من "دكة" بدلاء روما، إلى إبراز مواهبه مع لانس، في موسم يشهد انتفاضة كتيبة المدير الفني بيير ساج، التي باتت منافسًا كبيرًا على لقب الدوري الفرنسي، في صراع مع بطل أوروبا، باريس سان جيرمان، خلال موسم 2025-2026.

ويتربع لانس في صدارة ترتيب الدوري الفرنسي، مع مرور 22 جولة، برصيد 52 نقطة، مبتعدًا بفارق نقطة عن باريس سان جيرمان، فيما لا يزال سعود ورفاقه في إطار المنافسة بكأس فرنسا، التي تأهلوا فيها إلى ربع النهائي، بينما ودّع سان جيرمان البطولة مبكرًا من دور الـ32.

هذا التألق الكبير الذي قدمه سعود مؤخرًا، تزامن مع أنباء مفاجئة، تتعلق بكونه على رادار أندية إنجليزية، على غرار نيوكاسل يونايتد وإيفرتون، في الدوري الإنجليزي.