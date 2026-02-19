صراع إنجليزي للتعاقد مع سعود عبدالحميد.. وتفاصيل مثيرة في "اتفاقية لانس وروما"

وفي هذا السياق.. كشف الصحفي الرياضي جرايم بايلي عبر "teamtalk"، عن رغبة قوية من نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، المملوك لصندوق الاستثمارات السعودي؛ للتعاقد مع الظهير الدولي سعود عبدالحميد، في الميركاتو الصيفي القادم.

بايلي أوضح أن صندوق الاستثمارات، لا يضغط على الإدارة الرياضية في نيوكاسل، للتعاقد مع سعود في الصيف القادم، لكونه لاعبًا سعوديًا؛ وإنما لأنه فرصة في السوق، في ظل احتياج الفريق لظهير أيمن جديد.

وأشار بايلي إلى أن مسؤولي نيوكاسل، تابعوا سعود بالفعل في إحدى مباريات فريقه الحالي لانس؛ وتحديدًا ضد باريس إف سي، في الجولة 22 من مسابقة الدوري الفرنسي.

وشدد الصحفي الرياضي على أن الظهير الدولي السعودي، حصل على إعجاب المسؤولين؛ وذلك في ظل صناعته هدفين، خلال هذه المباراة.