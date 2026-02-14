48 ساعة حزنت فيها باريس: سعود يكسر نحسه في "ليج 1" .. وتجربة صلاح تطبخ على نار هادئة!

هديتك مقبولة يا رين، هكذا جاء رد لانس، بامتياز، على سقوط باريس سان جيرمان، لينتزع منه الصدارة، بفوز كاسح على باريس إف سي، بنتيجة (5-0)، في مباراة الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الفرنسي، والتي أقيمت على ملعب جان بوين.

بمشاركة سعود عبد الحميد، قدم لانس، ليلة لا تنسى، بخماسية حملت توقيع ويسلي سعيد "هدفين د24 و38"، وفلوريان توفان "ركلة جزاء د58"، وريان فوفانا "هدفين د90 و90+5".

وتمكن لانس من اقتناص الصدارة، برصيد 52 نقطة، مستفيدًا من خسارة حامل اللقب أمام ستاد رين، فيما تجمد رصيد باريس إف سي، عند 22 نقطة، في المركز الخامس عشر.