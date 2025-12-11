Saud Abdulhamid GFXGOAL AR
محمود خالد

"الزعيم يريده بالفعل ولكن" .. الهلال يبدأ تحركاته لاستعادة سعود عبد الحميد من أوروبا!

هل يصبح سعود والهلال مفاجأة الموسم؟

رغم تصريحه في أكثر من مناسبة، حول رغبته في مواصلة مسيرته الاحترافية في أوروبا، ولكن يبدو أن الجدل لن يتوقف حول مستقبل سعود عبد الحميد، المُحترف في صفوف لانس الفرنسي، والذي عاد الحديث بقوة بشأن إمكانية العودة إلى دوري روشن السعودي.

ورغم كونه أحد أشهر المحترفين السعوديين في الخارج، إلا أن قلة دقائق اللعب، تعد "معضلة" كبرى للاعب الذي يسعى لإثبات نفسه لدى هيرفي رينارد، قبل مشاركة المنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في الصيف المُقبل.

وبدأ الظهير صاحب الـ26 عامًا، رحلته في صفوف الاتحاد، ثم انتقل إلى الهلال في يناير 2022، حيث كان ضمن كتيبة جورج جيسوس، التي كتبت التاريخ في موسم 2023-2024، بعدما حقق ثلاثية دوري روشن وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر، فضلًا عن كتابة رقم قياسي في موسوعة جينيس، كأكبر نادٍ تحقيقًا للانتصارات المتتالية في تاريخ كرة القدم، برصيد 34 مباراة.

ونال سعود إشادة الصحف العالمية، كونه أحد اللاعبين مشاركة في المباريات خلال العام، فضلًا عن مهاراته وقدراته التهديفية، ليقرر خوض مسيرة الاحتراف في صيف 2024، بالانتقال إلى صفوف روما، قادمًا من الهلال، لمدة أربعة مواسم، قبل أن يتم إعارته في الصيف الماضي، إلى فريق لانس.

    وخلال موسم واحد، ترك سعود عبد الحميد بصمته، كأول لاعب سعودي يسجل هدفًا في الدوري الدوري الأوروبي، ويصنع تمريرة حاسمة في الدوري الإيطالي.

    ورغم ذلك، إلا أن سعود عانى للغاية من البقاء على دكة البدلاء، لفترات طويلة، في ظل تعاقب المدربين، بين دي روسي وإيفان يوريتش وكلاوديو رانييري، ما تسبب في مشاركة لـ8 مباريات فقط في الكالتشيو واليوروبا ليج.

    وتسببت قلة دقائق مشاركة سعود، في اتخاذ قرار خوض تجربة احترافية جديدة، حيث تمت إعارته لمدة موسم رياضي واحد، إلى صفوف لانس، ورغم بدايته الجيدة مع المدرب بيير ساج، الذي كان يعتمد على سعود كـ"بديل"، إلا أن ظهير المنتخب السعودي لم يلعب 90 دقيقة كاملة، إلا في مباراة واحدة ضد ميتز، فيما بلغ إجمالي دقائق مشاركاته "207" دقيقة في 10 مباريات، أي بمعدل حوالي "21" دقيقة كل مباراة.

  • مفاجأة كبرى .. الهلال يفاوض سعود

    وكانت إذاعة BBC، قد فجّرت مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أشارت إلى وجود اهتمام من قِبل نادي الهلال للتعاقد مجددًا مع سعود عبد الحميد.

    ورغم وجود حالة من التضارب بشأن "صحة" تلك الأنباء، أفاد الإعلامي عبد الرحمن الجماز، المقرب من البيت الهلالي، بالفعل، بوجود مفاوضات "جدية" من قِبل إدارة الهلال، لاستعادة سعود عبد الحميد في صفوفها، بعقد جديد؛ كون اللاعب على ذمة روما، ومرتبط بعقد حتى صيف 2028.

    المفاجأة هنا تكمن في حالة الجدل التي أثارها سعود عند رحيله عن الهلال، وسط تقارير حول وقوعه في أزمة مع المدرب السابق جورج جيسوس، من أجل المغادرة، والتي أثارت بعض التوترات مع جماهير الهلال.

    ولكن الجديد الذي ذكره الجماز، بأن الهلال يرغب في التعاقد "مجددًا" مع سعود عبد الحميد في انتقالات الصيف، وليس الشتوية.

    "بلوك" للهلال وسعود يتراجع عن حلمه

    وأرجح الجماز، بأن سعود عبد الحميد قد اقتنع بأن تجربته الاحترافية قد انتهت، فيما يتعلق بعدد ساعات اللعب.

    وفي ظل الأحاديث حول ترشيح سعود للنصر، خاصة وأنه تعاقد مع وكالة التخيل، التي يرأسها مشعل السفاعي، وهو عضو ذهبي سابق في النصر، كما تضم الوكالة عددًا من اللاعبين على غرار نواف العقيدي وأيمن يحيى ونادر الشراري، وكذلك حسان تمبكتي، مدافع الهلال.

    في المقابل، قال الإعلامي سعود الصرامي إن سعود عبد الحميد "يسوي بلوك" للهلال، في إشارة لتوتر الأجواء مع الجماهير، ما يصعب من عودته إلى قلعة الزعيم.

    ووجه الصرامي رسالة حاسمة بشأن الأنباء حول رغبة النصر في ضم سعود عبد الحميد ومراد هوساوي وعبد الله الحمدان، ثلاثي لانس والخليج والهلال، مؤكدًا أن الأصفر يبحث عن لاعبين بجودة أعلى منهم.

    لذلك يريد الهلال ضمه في الصيف!

    ونوّه الجماز بأن رغبة نادي الهلال في التعاقد مع سعود عبد الحميد، تتعلق بموقف الإدارة من الظهير البرتغالي جواو كانسيلو، والذي يستعد للعودة إلى القائمة المحلية في الفترة الشتوية.

    كانسيلو الذي أبدى غضبًا كبيرًا تجاه الإدارة، بعد استبعاده من القائمة المحلية في الصيف، واستبداله بالمهاجم ماركوس ليوناردو، رغم أن الظهير البرتغالي كان يعاني من إصابة.

    وتتجه الإدارة الهلالية نحو إعادة كانسيلو إلى القائمة المحلية، فيما جاء كلُ من داروين نونيز وماركوس ليوناردو على طاولة النادي، كمرشحين للاستبعاد محليًا، والاكتفاء بقيدهم في القائمة الآسيوية.

    ورغم انتهاء الخلاف بين كانسيلو وإدارة الهلال، إلا أن زميل رونالدو كان قد أعلن عن رغبته في العودة إلى أوروبا بأسرع وقت.

