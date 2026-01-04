بينما يبحث نادي الهلال، عن مخرج لأزمته في ملف اللاعب الأجنبي الذي سيتم استبعاده من القائمة المحلية، والاكتفاء بمشاركته في دوري أبطال آسيا للنخبة، خلال فترة التسجيل الثانية، جاء نادي روما الإيطالي، ليضيف مزيدًا من الغرابة حول ذلك الملف، فما هي القصة؟
بعد تألقه في لانس .. روما يرد على عودة سعود عبد الحميد للسعودية: "سنتخذ القرار في ذلك الموعد"!
- GOAL AR
سعود بديل كانسيلو في الشتوية؟
وبات مصير جواو كانسيلو محل جدل كبير، وسط تقارير تؤكد أن المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي، قد استقر على إبقائه خارج القائمة المحلية، مع عدم ممانعة رحيله في الفترة الشتوية، في ظل حاجته الفنية للثنائي داروين نونيز وماركوس ليوناردو، فيما خرجت أصوات تؤكد أن رحيل كانسيلو مرتبط بنجاح الهلال في استعادة خدمات الظهير الأيمن سعود عبد الحميد، المحترف في صفوف لانس الفرنسي، والذي انتقل إليه معارًا من روما الإيطالي.
هنا، خرجت تقارير إيطالية، لتؤكد أن الهلال، بطلب خاص من سيموني إنزاجي، دخل في مفاوضات جادة للتعاقد مع أحد قلبي دفاع إنتر، فرانشيسكو أتشيربي أو ستيفان دي فري، خلال شتاء 2026، مقابل صفقة تبادلية بضم جواو كانسيلو، فيما خرج رئيس النادي الإيطالي، جوزيبي ماروتا، ليرد على ذلك الأمر.
- Getty Images Sport
لا مفاوضات من الأساس
وفي سياق متصل، وجه فريدريك ماسارا، المدير الرياضي بنادي روما، ردًا على وجود اهتمام سعودي، باستعادة خدمات سعود عبد الحميد في الفترة الشتوية.
وقال ماسارا، في تصريح عبر صحيفة "الرياضية"، إنه لا صحة حول أنباء التفاوض مع روما، بشأن ضم سعود، من أندية دوري روشن، ما ينفي وضعه على خطة الهلال، لاستبداله بكانسيلو في حالة اتخاذ قرار برحيله وتوفير مقعد أجنبي في يناير.
وأوضح المدير الرياضي أن روما لم يتلق أي عروض أو مؤشرات اهتمام من الدوري السعودي، وما يثار بشأن ذلك الأمر غير صحيح، مضيفًا أنه لن يتم اتخاذ قرار حول مستقبل اللاعب المعار إلى لانس، خلال شهر يناير، بل سيتم حسمه في نهاية الموسم الرياضي الجاري.
- AFP
من "تجميد" روما إلى بداية التألق في لانس
وعانى سعود عبد الحميد من قلة دقائق المشاركة في أول مواسمه مع روما، حيث اكتفى بالمشاركة في 8 مباريات، سجل خلالها هدفًا في الدوري الأوروبي، وصنع تمريرة حاسمة في الدوري الإيطالي، قبل أن يتم إعارته إلى صفوف لانس، لمدة موسم واحد، مع خيار الشراء النهائي، خلال الصيف الماضي.
ورغم أن بداية سعود مع لانس، قد شهدت تجربته كلاعب بديل، أو غيابه عن بعض المباريات، إلا أن عبد الحميد بدأ في التألق مع فريقه، حيث صنع تمريرة حاسمة ضد ستاد بريست، في الجولة الثالثة، ثم سجل هدفًا وصنع آخر أمام فريق فينيي، في كأس فرنسا.
وفي مباراته أمام تولوز، التي شهدت خوضه الـ90 دقيقة، للمرة الثالثة، هذا الموسم، قدم سعود عبد الحميد، مساهمة أيضًا، في فوز فريقه بثلاثية نظيفة، رغم أنه لم تحتسب له صناعة الهدف الثاني، إلا أنه قدم هجمة خطيرة، بكرة عرضية ترجمها ريان فوفانا بتسديدة تصدى لها حارس تولوز، ثم ارتدت إلى تومسون الذي أودعها في الشباك.
وبلغة الأرقام، فإن سعود شارك - حتى الآن - في 12 مباراة بقميص لانس، بواقع 11 مباراة في الدوري الفرنسي، ومباراة في الكأس.
وبات سعود عبد الحميد يساهم في طريق لانس، الذي يقدم مستويات أكثر من رائعة، خلال موسم 2025-2026، حيث تربع في صدارة "ليج 1"، بوصوله للنقطة 40 في 17 مباراة، ومتفوقًا على باريس سان جيرمان، بطل أوروبا وحامل اللقب، بفارق نقطة.
مشاركة سعود مع لانس بصورة مستمرة، قد تمنحه فرصة لتحقيق حلمه بالبقاء في أوروبا، خاصة وأنه قد يصنع المعجزة مع فريقه، بانتزاع لقب الدوري الفرنسي من باريس سان جيرمان، أو المنافسة على مقعد يؤهله للظهور في دوري أبطال أوروبا، خلال الموسم المُقبل، فضلًا عن البقاء في حسابات المدير الفني هيرفي رينارد، ليضمن مكانًا مع المنتخب السعودي الأول في نهائيات كأس العالم 2026.
وماذا عن أنباء العودة لدوري روشن؟
ولا تزال الأحاديث حول مستقبل سعود عبد الحميد، وعودته إلى دوري روشن، تدور بين الحين والآخر، خاصة مع تعاقد اللاعب مع وكالة جديدة، وهي وكالة التخيل، التي يرأسها مشعل السفاعي، وهو عضو ذهبي سابق في النصر، كما تضم الوكالة عددًا من اللاعبين على غرار نواف العقيدي وأيمن يحيى ونادر الشراري، وكذلك حسان تمبكتي، مدافع الهلال.
وكان الإعلامي عبد الرحمن الجماز، قد ذكر بأن إدارة الهلال بدأت التواصل مع سعود عبد الحميد، من أجل التعاقد معه، إلا أن خطة النادي تتمثل في استقطاب اللاعب خلال الفترة الصيفية المُقبلة، وليست الشتوية.
المثير في الأمر، أن سعود ذاته حسم الجدل - أكثر من مرة - بشأن مستقبله، كان آخرها في نوفمبر الماضي، حينما ردّ على سؤال الصحفي النيجيري أوما أكتوجبا، بشأن الخطوة التي تنتظره في الفترة المُقبلة، ليرد بابتسامته المعهودة "لا، سأواصل مشواري هنا في لانس يا أخي".