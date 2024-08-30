بين المعاملة السيئة وصاحب البطولة .. سعود عبد الحميد لكسر سلسلة الفشل السعودي بالاحتراف الأوروبي!

سعود عبد الحميد أمام مهمة صعبة لتحسين صورة اللاعب السعودي في أوروبا

يتشوق الجميع لرؤية سعود عبد الحميد للمرة الأولى وهو يلعب بقميص روما، بعدما أصبح أول لاعب سعودي يحترف بالدوري الإيطالي، ولكن الماضي يُطارده، في تجارب اللاعبين السعوديين الآخرين في أوروبا.

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وقبل سعود عبد الحميد، هناك من النجوم السعوديين الذين سبقوه في اللعب بأوروبا، ولكن المحصلة هي "لم ينجح أحد"، وهنا تكمن صعوبة الاختبار أمام الظهير الأيمن السعودي.

ونستعرض فيما يلي أبرز اللاعبين السعوديين الذين احترفوا في الملاعب الأوروبية، ولكن لم يُكتب لهم النجاح..