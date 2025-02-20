روما ضد بورتو | حجة رانييري عن سعود عبدالحميد باطلة .. ولهذا تم حرمان السعودية من ديبالا!

الكرة الإيطالية لم تكن تستطيع تحمل صدمة أخرى؛ بعد التراجع الأوروبي الكبير، في الموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

في اليومين الماضيين.. ودع الثلاثي الإيطالي "يوفنتوس، ميلان وأتالانتا"، منافسات دوري أبطال أوروبا، بالسقوط في "الملحق" المؤهل إلى ثمن النهائي؛ ليتبقى فقط العملاق الآخر إنتر، في هذه المسابقة.

وبمسابقة الدوري الأوروبي.. نجح نادي روما في إنقاذ سمعة الكرة الإيطالية؛ وذلك بحجز بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي، بشكل رسمي.

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روما فاز (3-2) على بورتو، في العاصمة الإيطالية، ضمن منافسات إياب "الملحق" المؤهل إلى دور ثمن النهائي؛ مستغلًا تعادله إيجابيًا في البرتغال (1-1) ذهابًا.

وسجل ثلاثية روما، كل من باولو ديبالا "هدفين" في الدقيقتين 35 و39 ونيكولو بيسيلي "هدف" في الدقيقة 83؛ بينما أحرز بورتو ثنائيته، عن طريق سامو أوموروديون وديفين رينش بـ"الخطأ في مرماه" في الدقيقتين 27 و6+90.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد فوز روما على بورتو مساء اليوم، وتأهله إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي رسميًا..