"حان وقت الهروب من الجحيم يا سعود عبدالحميد!" .. روما يضرب بقوة في ليلة نحس ديبالا ولعنة جنوى

روما يحقق 3 نقاط غالية في غياب سعود مجددًا..

"معًا نحو خطف بطاقة التأهل إلى البطولات القارية".. شعار رفعه الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما، فيما تبقى من مباريات بمسابقة الدوري الإيطالي، خلال الموسم الرياضي الحالي؛ بعد الابتعاد تمامًا عن صراع التتويج باللقب.

ومن أجل تحقيق هذا الهدف؛ أصبح لزامًا على فريق العاصمة الإيطالية أن يحقق الانتصار تلو الآخر، في الفترة القادمة؛ خاصة أنه يتواجد في "مركز متأخر" بجدول ترتيب الدوري.

ونجح روما بالفعل في الفوز (3-1) على الفريق الأول لكرة القدم بنادي جنوى، مساء يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 21 من مسابقة الدوري الإيطالي، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

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ثلاثية روما جاءت بواسطة أرتيم دوفبيك وستيفان الشعراوي ونيكولا ليالي بـ"الخطأ في مرماه"، في الدقائق 24 و59 و72 - على التوالي -؛ بينما أحرز جنوى هدفه الوحيد في الدقيقة 32، عن طريق باتريسيو ماسيني.

وبهذه النتيجة.. ارتقى روما إلى "المركز التاسع" مؤقتًا في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 27 نقطة بعد 21 جولة؛ وبفارق 4 نقاط عن جنوى الذي يتواجد في "المركز الحادي عشر".

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد فوز روما المهم على جنوى، مساء اليوم الجمعة، في الدوري الإيطالي "سيريا أ"..