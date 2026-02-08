الشد والجذب لا يزال قائمًا في الوسط الرياضي السعودي، وهذه المرة طال حامد البلوي؛ المدير التنفيذي السابق لفريق الكرة الأول بنادي الاتحاد، بعد هجومه على مسؤولي العميد والنصر، على خلفية أزمة الثنائي الفرنسي كريم بنزيما والبرتغالي كريستيانو رونالدو.
"تذكر ما فعلته مع سعود عبدالحميد ولا تلعب دور البطولة" .. هجوم على حامد البلوي بعد كيل الاتهامات لإدارة العميد في قضية كريم بنزيما
ما القصة؟
صاروخ ماديرا فجر أزمة في الأيام الأخيرة من الميركاتو الشتوي في دوري روشن السعودي، بعدما امتنع عن المشاركة في مباريات النصر الأخيرة، تحديدًا أمام الرياض ثم الاتحاد في الجولتين 20 و21 من المسابقة المحلية.
هذا الغضب، بحسب صحف الأجنبية والسعودية، نابع من مزاعم تفاوت الدعم بين الهلال وبقية الأندية وعلى رأسهم النصر بالطبع.
وتشير التقارير إلى استياء الدون من انتقال المهاجم الفرنسي كريم بنزيما من الاتحاد إلى الهلال في الثاني من فبراير الجاري، أي قبل إغلاق الميركاتو الشتوي في المملكة بساعات قليلة، بخلاف إبرام الزعيم عدة صفقات أخرى كمحمد قادر قيتي، سايمون بوابري، بابلو ماري، ريان الدوسري، مراد هوساوي وسلطان مندش.
فيما لم يتعاقد العالمي سوى مع العراقي الشاب عبدالكريم حيدر، والمهاجم السعودي عبدالله الحمدان، رغم حاجة الفريق لبعض التدعيمات الأخرى إلا أن عدم توافر سيولة مالية حال دون إبرام المزيد من التعاقدات.
على إثر كل ذلك، تتواصل أزمة استياء كريستيانو رونالدو وسط صمت تام منه، إذ لم يصدر أي تصريح رسمي في هذا الشأن.
في المقابل، يشعر الاتحاديون بالغضب نظير رحيل الفرنسي، لعدم توافر سيولة مالية، في وقت ضم به ناديهم الثلاثي المغربي يوسف النصيري، الكاميروني ستيفان كيلر والنيجيري جورج إلينيخينا خلال الميركاتو الشتوي 2026.
ماذا قال البلوي؟
حامد البلوي ظهر عبر برنامج "في 90"، مدافعًا عن لجنة الاستقطابات وصندوق الاستثمارات العامة؛ المالك لنسبة 75% من الرباعي الكبير الهلال، الاتحاد، النصر والأهلي، مطالبًا مسؤولي النصر والاتحاد بالظهور أمام الجماهير وتحمل مسؤولية ما يحدث من أزمات مالية.
وقال البلوي: "هناك شيء خطير، تحميل المسؤولية للجهة الرسمية أمر غير جيد، على سبيل المثال موضوع بنزيما، إذا كانت إدارة الاتحاد لا تبغاه، فعليها أن تخرج وتصرح بذلك علنًا، لتتحمل المسؤولية بدلًا من رمي الأمور على جهة".
وأضاف: "النصر كذلك عليه أن يخرج ويصرح. من دفع المهاجم الكولومبي للرحيل؟ إدارة النصر، وكذلك بنزيما لو كان الاتحاد يريده لقاتلت عليه وأبقته، فعليهم عدم تحميل المؤسسة الرياضية المسؤولية".
حامد البلوي تابع: "كم قيمة جون دوران؟، رونالدو غاضب، ومسؤولو ناديه هم من تسببوا في رحيل دوران وتاليسكا، الجهة المسؤولة قامت بدورها، لكن لن تدفع في كل فترة تسجيل، يجب أن يكون هناك ضبط.
"يجب وقف هذا الهدر المالي، هناك أندية في كل فترة تسجيل يجب أن تجري تعاقدات جديدة؛ الاتحاد مثلًا رحل عنه بنزيما بداعي عدم وجود أموال للتجديد له، فبكم تعاقد مع الثلاثة لاعبين الجدد؟، هذه تفاصيل يجب إعادة دراستها".
المسؤول الاتحاد السابق اختتم: "المؤسسة الرياضية ليس عليها تحمل أخطاء المسؤولين، برنامج الاستقطاب لديه ألية، لن تعويم الأمور سبب المشهد الحالي".
هجوم على حامد البلوي
كثيرون أشادوا بمنطق حامد البلوي، لكن البعض هاجمه، ومنهم الإعلامي الرياضي الاتحادي عدنان جستنيه، بداعي أن مسؤولي النادي الجداوي في الأساس لم يخرجوا ويحملوا لجنة الاستقطابات مسؤوولية أي شيء، ولم يصرحوا بالأساس بشأن كواليس رحيل كريم بنزيما.
وذكّر جستنيه، البلوي بتسببه في رحيل سعود عبدالحميد عن الاتحاد متجهًا للهلال في يناير 2022، في فترة توليه منصب المدير التنفيذي لفريق الكرة بالعميد، بعد الفشل في تجديد عقده.
وكتب جستنيه: "يا حامد، اعطيني واحد مسؤول من نادي الاتحاد وقال أي تصريح عن ملابسات خروج بنزيما من الاتحاد، فلا ترمي الكلام على علاته".
واستطرد: "ألم تكن في يوم من الأيام مسؤول وكنت تظهر إعلاميًا وتوجه اتهامات ظهرت فيما بعد إنك لم تكن على حق فيها، ترى موضوع اللاعب سعود عبدالحميد أنت واحد ممن ساهوا في انتقاله للهلال؟!".
جستنيه اختتم موجهًا حديثه لحامد البلوي: "محاولة كسب دور البطولة، كنت تشتكي منه على حساب نادي الاتحاد للأسف يا أبو منصور، أنت تقوم به في الأونة الأخيرة بدرجة امتياز هو نفس ما كنت تعاني منه".
مسيرة كريم بنزيما مع نادي الاتحاد
النجم الفرنسي كريم بنزيما البالغ من العمر 38 سنة، انضم إلى الاتحاد في صيف عام 2023؛ قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد.
ولم يقدّم بنزيما المستوى المنتظر منه، في الموسم الأول 2023-2024؛ وسط معاناته من عديد الإصابات، ودخوله في مشاكل مع الأجهزة الفنية.
وكان النجم الفرنسي قريبًا من الرحيل عن الفريق الاتحادي، في صيف عام 2024 - حسب عديد التقارير -؛ قبل أن يحصل على وعد من المسؤولين عن الرياضة السعودية، بإشراكه في بناء مشروع العميد الجديد.
وبالفعل.. شارك بنزيما في خطط الاتحاد، خلال الميركاتو الصيفي "2024"، وساهم في جلب بعض الصفقات؛ مثل المدير الفني لوران بلان - الذي تم إقالته فيما بعد -، متوسط الميدان حسام عوار والجناح موسى ديابي.
كل ذلك ساهم في سيطرة الاتحاد المحلية خلال موسم 2024-2025، بالحصول على ثنائية دوري روشن وكأس خادم الحرمين الشريفين؛ بينما أحرز بنزيما نفسه 25 هدفًا مع 9 تمريرات حاسمة، في 33 مباراة رسمية بمختلف المسابقات.
وفي بداية الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.. شهد أداء اللاعب تذبذبًا كبيرًا؛ ولكنه بدأ يستعيد بعض من مستوياته مؤخرًا، قبل الانتقال إلى الهلال رسميًا.
وبالمجمل.. سجل كريم بنزيما 54 هدفًا وصنع 17 آخرين، خلال 83 مباراة رسمية بقميص نادي الاتحاد؛ منذ الانضمام إليه في صيف 2023، وحتى الرحيل في يناير 2026.