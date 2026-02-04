Goal.com
الهلال يعدد خسائره: سعود عبدالحميد .. فتح شارعًا في تروا باسمه لكن عيب وحيد عرضه لهجوم جمهور لانس!

أبرز ما قدمه سعود في دور الـ16 من كأس فرنسا..

هنا حيث ليلة سعود عبدالحميد بعيدًا عن ضوضاء الميركاتو الشتوي في دوري روشن السعودي .. متجاهلًا الشد والجذب الدائر حوله بين من فاوضه؛ الهلال أم النصر؟ ولماذا رفض العودة؟ وما إلى ذلك، مؤكدًا أنه لا يفكر في أي شيء سوى "كيفية النجاح مع لانس"!

صاحب الـ26 عامًا شارك أساسيًا يوم الأربعاء، في مواجهة لانس أمام تروا، ضمن دور الـ16 من كأس فرنسا، ليقوده للفوز برباعية مقابل هدفين، ومن ثم الصعود لدور ربع النهائي.

بعض الصحف الفرنسية زعمت قبل المباراة أن الظهير السعودي سيبدأ كبديل كما حدث في المباراة الأخيرة أمام لوهافر بالجولة الـ20 من الدوري الفرنسي، لكن مدربه بيير ساج لا يخلف عادته في كأس فرنسا، حيث الاعتماد عليه بشكل أساسي.

إذًا .. ماذا قدم سعود عبدالحميد على مدار 69 دقيقة شارك بها خلال مواجهة لانس وتروا؟

  • العيب الدفاعي

    لنبدأ بالشيء المأخوذ عليه أولًا من قِبل الجماهير في المباراة ثم نتجه للحديث عن الأمور الإيجابية..

    أمام تروا، بعض جماهير لانس وجهت اللوم له من الناحية الدفاعية، إذ كانت الخطورة على مرمى فريقه في بعض اللقطات من جهته، خاصةً وأنه لم يقم سوى بتدخل وحيد، مع فقدان الكرة 16 مرة، ولم يستخلصها سوى مرة وحيدة.

    لكن المشكلة لم تكن في سعود بحد ذاته، بقدر ما هي في زميله كيليان أنطونيو من خلفه، الذي يعوض غياب المصاب سامسون بايدو.

    فيما يحسب له تشتيت الكرة من مناطق الخطورة ست مرات، كانت أبرزها في الدقيقة 30 وقتما استخلص الكرة من أمام لاعب الخصم - المنفرد بالمرمى - في التوقيت المناسب، بينما كان يتهيأ لتحويل عرضية من الجهة اليمنى لفريقه لتسديدة في الشباك.

  • شارع باسم سعود في فرنسا أمام تروا

    أما هجوميًا فكان سعود عبدالحميد مسيطرًا بالكامل على الطرف الأيمن من ملعب لانس، يصول ويجول به ثم يدخل للعمق في بعض الأحيان أو يرسل عرضيات إلى داخل منطقة جزاء تروا، ما شكل خطورة على مرمى المنافس.

    بفضل عرضياته وتمريراته المتقنة في الثلث الأخير من الملعب، خلق الظهير الأيمن السعودي فرصتين لزملائه، لكنهم لم يحسنوا استغلالها سواء لسوء الإنهاء أو لتدخل الدفاع في التوقيت المناسب.

    وإن كان اسمه لم يُذكر في قائمة صانعي الرباعية أو مسجليها، إلا أن الـ"بري أسيست" في الهدفين الثالث والرابع كان بأقدامه..

    في الدقيقة 52 من عمر مباراة لانس وتروا، أرسل سعود عرضية على القائم القريب، اصطدمت في لاعب الخصم، ثم وصلت لزميله أندريا بولاتوفيتش ليسكنها الشباك بنجاح محرزًا الهدف الثالث.

    فيما شهدت الدقيقة 58 الـ"بري أسيست" الثاني لسعود في المباراة، حيث تمريرة من على حدود منطقة الجزاء لزميله فلوريان سوتوكا الذي مررها بدوره لعبدالله سيما؛ صاحب الهدف الرابع.

  • ماذا قال جمهور لانس عن مستوى سعود أمام تروا؟

    انقسمت آراء الجمهور الفرنسي كما قلنا في السطور أعلاه بين مشيد وناقد، على خلفية الجوانب الدفاعية والهجومية، فلنستعرض بعضها في السطور التالية:

    سعود كان بعيدًا عن مستواه الليلة.

    سعود إضافة هجومية، لكن الأمر معقد دفاعيًا، هذا أقل ما يقال.

    لم يكن أداء سعود الليلة سيئًا.

  • بالأرقام .. ماذا قدم سعود عبدالحميد أمام تروا؟

    بلغة الأرقام، وخلال 69 دقيقة مشاركة، خلق سعود عبدالحميد فرصتين لزملائه، وتفوق في خمس ثنائيات من أصل ثماني، ونجح بنسبة 100% في الالتحامات الهوائية.

    فقد سعود الكرة 16 مرة، واستخلصها مرة وحيدة، فيما قام بتدخل وحيد، وشتت الكرة ست مرات.

    في الأخير، حصل عبدالحميد على تقييم 7.1 من قِبل موقع "سوفا سكور"، كأفضل خامس لاعب في فريقه.

