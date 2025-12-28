مع اقتراب الميركاتو الشتوي لعام 2026، يزداد الحديث عن قائمة الهلال تحديدًا في دوري روشن السعودي في ظل الجدل القائم بشأن استبعاد الظهير البرتغالي جواو كانسيلو، وما إذا كان سيستمر أم سيعود للقيد المحلي، لكن الجديد هنا هو الحديث عن احتمالية عودة سعود عبدالحميد؛ ظهير لانس الفرنسي.
تفصيلة وحيدة تُكذب مزاعم الشنيف .. أمل عودة سعود عبدالحميد إلى الهلال يعود من جديد ولكن!
ما القصة؟
في الميركاتو الصيفي 2025، اضطر الهلال لاستبعاد كانسيلو من قائمته المحلية، على إثر معاناته من إصابة، كان من المفترض أن تبعده عن الملاعب لفترة طويلة، لكن المفاجأة كانت عودته في أوائل نوفمبر الماضي.
وبالتزامن مع قرار إدارة الزعيم باستبعاده من القائمة المحلية، زعمت بعض التقارير عزم البرتغالي على فسخ عقده، ودعمها رسائل اللاعب نفسه عبر حسابه على "إنستجرام"، التي لم تتحدث صراحة عن الرحيل، لكنها كانت تحمل العديد من التلميحات بشأن الغضب من قرار إخراجه من القائمة.
لكن في المقابل، استغل الهلال هذه الفرصة لقيد المهاجم البرازيلي ماركوس ليوناردو، بعدما تخطى سن المواليد، وأصبح يُحسب على النادي ضمن الثمانية الكبار.
وبينما كانت الجماهير الهلالية واثقة لحد كبير من إعادة كانسيلو للقائمة المحلية من جديد في يناير المقبل إلا أن التطورات الأخيرة، تقول عكس ذلك تمامًا..
إنزاجي يرفض كانسيلو
الجديد في هذا الشأن، كشفته صحيفة "الرياضية"، مؤكدة أن الإيطالي سيموني إنزاجي؛ المدير الفني للزعيم، يتجه لعدم إجراء أي تعديلات على قائمة الفريق المحلية في الميركاتو الشتوي المقبل فيما يخص الثمانية أجانب.
وأوضحت الصحيفة أن إنزاجي يفضل عدم قيد كانسيلو في القائمة المحلية بيناير المقبل، حيث يتمسك بإبقاء المهاجم الأوروجواياني داروين نونيز بدلًا منه، رغم ظهور أصوات داخل إدارة النادي ترى أن الأنسب استبعاد الأخير وقيد الأول.
لكن في الوقت ذاته، شددت "الرياضية" على أن الأمور في الهلال لم تُحسم بشكل نهائي بعد، إذ لا تزال التشاورات جارية.
سعود عبدالحميد يظهر في الصورة
بالتزامن مع تلك الأنباء، بدأ عدد من الإعلاميين السعوديين يؤكدون وجود ملف عودة الظهير سعود عبدالحميد؛ محترف لانس، في على طاولة مسؤولي الهلال من جديد.
فبحسب الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل فإن صاحب الـ26 عامًا منفتح بالفعل على العودة لدوري روشن السعودي، لكنه أوضح أن نسبة حدوث ذلك في الشتاء المقبل لا تتخطى الـ10%، فيما تصل لـ90% في صيف 2026.
وأكد المريسل أن الهلال هو الوجهة الأقرب لسعود حال اتخاذه قرار قطع احترافه الخارجي الذي بدأ في صيف 2024.
الشنيف يؤكد مزاعم المريسل
لم يكن عبدالعزيز المريسل وحده من تحدث عن عودة سعود عبدالحميد للهلال، بل أيد مزاعمه الإعلامي الرياضي خالد الشنيف؛ مقدم برنامج "دورينا غير"، بل زاد عليه أن تلك الخطوة ستحدث في الميركاتو الشتوي المقبل وليس في الصيف.
الشنيف أوضح أنه تحدث مع سعود بنفسه قبل شهرين، حيث أخطره وقتها أن عودته للدوري السعودي من جديد ممكنة، لكنها ضعيفة في شتاء 2026 مقارنة بصيف العام ذاته.
لكنه أكد أن الأيام الأخيرة شهدت بعض المتغيرات، موضحًا: "الآن هناك حديث عن عودة سعود في الشتاء القادم، وهذا يخص نادي الهلال تحديدًا، ليكون في القائمة بدلًا من جواو كانسيلو، على أن يتم استمرار قيد الأخير آسيويًا فقط أو أن يُبعد نهائيًا، فيما يستمر قيد داروين نونيز محليًا".
وأضاف: "تلك الخطوة لم حدثت ستكون على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر فقط من لانس .. إعارة وليست انتقالًا نهائيًا".
تفصيلة وحيدة تُكذب الشنيف
لم يتنس لنا في "GOAL" التأكد من صحة الأنباء المنتشرة بشأن سعود عبدالحميد في الوقت الحالي، لكن في الوقت ذاته، ما تحدث به الشنيف بدى غير منطقيًا بعض الشيء.
الحديث عن اتخاذ لانس خطوة إعارة سعود عبدالحميد إلى الهلال ستكون غير قانونية بالأساس، كون النادي الفرنسي حصل على خدمات الظهير السعودي في صيف 2025 على سبيل الإعارة من روما الإيطالي.
هذا يعني أن نادي العاصمة الإيطالية هو من يملك عقد عبدالحميد، ومن يحق له إعارته أو التحكم في مستقبله، وليس لانس، الذي دفع 500 ألف يورو فقط لاستعارته من روما حتى نهاية الموسم الجاري.
ما قاله الشنيف ربما يكون منطقيًا في حالتين فقط: إن فعل لانس بند أحقية الشراء في عقد الاستعارة من روما، أو أن الأخير سيقطع إعارته للنادي الفرنسي ومن ثم سيقوم بنقله إلى الزعيم.
مسيرة سعود عبدالحميد في أوروبا
في صيف 2024، فاجأ الظهير الأيمن السعودي إدارة الهلال بإصراره على الرحيل عن الفريق، للاحتراف الأوروبي، ورغم محاولات إقناعه بالحاجة إليه سواء في دوري أبطال آسيا للنخبة أو كأس العالم للأندية 2025 إلا أنه تمسك بالرحيل مدعومًا بوكيله آنذاك أحمد المعلم.
ونجح روما في حسم الصفقة لصالحه مقابل 2.5 مليون يورو، لكن لم ينجح في فرض نفسه على التشكيل، وشارك في ثماني مباريات فقط، مسجلًا هدفًا وصانعًا لمثله.
وبعد موسم وحيد في النادي الإيطالي، قرر الأخير الاستغناء عنه معيرًا إياه للانس في الدوري الفرنسي لمدة موسم وحيد.
مع لانس – حتى الآن – شارك سعود في 11 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها هدفًا وصنع اثنين آخرين.
وبناءً على المشاركة غير المنتظمة للاعب مع النادي الفرنسي قبل ستة أشهر من كأس العالم 2026، فإن رحيله وارد، أملًا في الحفاظ على مكانه في تشكيل المنتخب السعودي.