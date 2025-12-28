تفصيلة وحيدة تُكذب مزاعم الشنيف .. أمل عودة سعود عبدالحميد إلى الهلال يعود من جديد ولكن!

في الميركاتو الصيفي 2025، اضطر الهلال لاستبعاد كانسيلو من قائمته المحلية، على إثر معاناته من إصابة، كان من المفترض أن تبعده عن الملاعب لفترة طويلة، لكن المفاجأة كانت عودته في أوائل نوفمبر الماضي.

وبالتزامن مع قرار إدارة الزعيم باستبعاده من القائمة المحلية، زعمت بعض التقارير عزم البرتغالي على فسخ عقده، ودعمها رسائل اللاعب نفسه عبر حسابه على "إنستجرام"، التي لم تتحدث صراحة عن الرحيل، لكنها كانت تحمل العديد من التلميحات بشأن الغضب من قرار إخراجه من القائمة.

لكن في المقابل، استغل الهلال هذه الفرصة لقيد المهاجم البرازيلي ماركوس ليوناردو، بعدما تخطى سن المواليد، وأصبح يُحسب على النادي ضمن الثمانية الكبار.

وبينما كانت الجماهير الهلالية واثقة لحد كبير من إعادة كانسيلو للقائمة المحلية من جديد في يناير المقبل إلا أن التطورات الأخيرة، تقول عكس ذلك تمامًا..