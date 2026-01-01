"القرار في يد سعود عبدالحميد" .. الكشف عن شرط الهلال الوحيد لرحيل جواو كانسيلو!

دخل مستقبل البرتغالي جواو كانسيلو مع نادي الهلال دائرة الغموض، بعد التطورات الأخيرة التي طرأت على وضعه داخل الفريق، رغم بدايته القوية منذ انضمامه خلال صيف 2024. اللاعب قدّم موسمًا لافتًا في 2024-2025 تحت قيادة المدرب السابق جورج جيسوس، وكان أحد أبرز عناصر المنظومة الزرقاء، قبل أن تتغير الصورة تمامًا مع انطلاق الموسم الحالي.

إصابة كانسيلو في بداية الموسم فتحت الباب أمام قرارات حاسمة من المدرب الجديد سيموني إنزاجي، الذي فضّل استبعاده من قائمة الهلال في دوري روشن السعودي، مقابل إعادة تسجيل المهاجم البرازيلي ماركوس ليوناردو، في خطوة فجّرت الكثير من علامات الاستفهام داخل الوسط الرياضي.

اللاعب البرتغالي لم يُخفِ امتعاضه من القرار، حيث عبّر عن غضبه بطريقة غير مباشرة عبر منشورات ورسائل مبطنة على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، ما تسبب في حالة من الجدل والغضب الجماهيري والإعلامي، قبل أن تنجح إدارة الهلال في احتواء الأزمة وعودة كانسيلو للمشاركة آسيويًا في دوري أبطال آسيا للنخبة عقب تعافيه من الإصابة.

ورغم وعود سابقة بعودة كانسيلو إلى قائمة دوري روشن، إلا أن المشهد تغيّر خلال الأيام الأخيرة، مع تصاعد الأنباء التي تتحدث عن تمسك إنزاجي بموقفه، ورفضه إعادة اللاعب للقائمة المحلية، بل وفتح الباب أمام فكرة الاستغناء عنه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، التي تنطلق في السعودية الأسبوع المقبل.

الطرح الإعلامي في البداية انصبّ على الجانب الفني، من حيث جدوى استمرار كانسيلو مقارنة ببقية الأجانب، خاصة في ظل وجود أسماء هجومية بارزة مثل ماركوس ليوناردو وداروين نونيز، والحديث عن أحقية كل لاعب في شغل مقعد بالقائمة المحلية.

لكن برنامج "المنتصف" فجّر مفاجأة مدوية، بعدما كشف أن قرار إنزاجي لا يرتبط بالأسباب الفنية كما كان يُعتقد، بل يعود إلى اعتبارات انضباطية داخل وخارج الملعب، وهو ما غيّر زاوية النظر تمامًا حول القضية.

وبحسب ما أورده البرنامج، فإن إنزاجي أبلغ إدارة الهلال بعدم اعتراضه على بيع عقد كانسيلو خلال يناير المقبل، أو الإبقاء عليه للمشاركة القارية فقط دون قيده في دوري روشن، مؤكدًا أن تحفظه نابع من عدم التزام اللاعب خارج الملعب، وتأثير ذلك على أجواء المجموعة داخل الفريق.

كما أشار مقدم البرنامج إلى أن إدارة الهلال لا تُمانع هي الأخرى فكرة رحيل كانسيلو في يناير 2026 حال وصول عرض مالي مناسب، خاصة في ظل رغبتها في تعزيز الموارد المالية لدعم الفريق خلال المرحلة المقبلة.