"رجل سعود آل سويلم يستعد لخلافة ماجد الجمعان!" .. فيرناندو هييرو وراء التغيير الإداري المرتقب في النصر

ماذا يحدث داخل نادي النصر؟!..

مع مرور كل يوم.. يصبح ماجد الجمعان أقرب للرحيل عن نادي النصر، من البقاء بين جدران هذا الكيان الرياضي الكبير.

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الجمعان تولى الرئاسة التنفيذية لنادي النصر، مطلع العام الحالي "2025"؛ وذلك بتأييد كبير من الجماهير النصراوية، التي كانت تجد فيه الحل، للمشاكل الإدارية والفنية.

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لكن.. مشاكل النصر لم تحل مع الجمعان؛ بل زادت بفشل الفريق الأول لكرة القدم، في التأهل إلى دوري أبطال آسيا "النخبة"، الموسم الرياضي القادم 2025-2026.