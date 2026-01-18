Sami Al-Jaber Nawaf Al-TemyatGetty
إنذار للتمياط والجابر والدعيع .. الصرامي يهدد بفتح ملف "كأس العالم 2002" ويتهم أساطير الهلال بمخطط ضد النصر!

بعد الهجوم على جورج جيسوس..

وجه الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، رسالة إنذار إلى أساطير الهلال الثلاثة "نواف التمياط ومحمد الدعيع وسامي الجابر"، مطالبًا إياهم للتراجع عن الهجوم ضد جورج جيسوس، المدير الفني للنصر، وترك الفريق وشأنه، أو إعادة فتح ملف كأس العالم 2002.

حديث الصرامي جاء تعليقًا على هجوم الثلاثي ضد جورج جيسوس، على خلفية التصريح الذي أطلقه بشأن امتلاك الهلال "قوة سياسية"، وهو الأمر الذي دفع إدارة الزعيم للإعلان عن توجيه شكوى رسمية ضده.

  • Al Nassr v Al Qadsiah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    جيسوس يتراجع بعد تصريح "القوة السياسية"

    وأثناء ظهوره في المؤتمر الصحفي، قبل مباراة الشباب، تلقى جورج جيسوس سؤالًا حول عدم ضغط نجوم النصر على الحكام، مثلما يفعل لاعبو الهلال، كما حدث في مباراة الديربي، ليرد جيسوس بكلمات مثيرة، قائلًا "العالمي ليس لديه نفس القوة السياسية التي يتمتع بها الزعيم".

    هذا التصريح أثار جدلًا واسعًا، فيما جاء الرد ببيان رسمي، قائلًا "أبدت شركة نادي الهلال شجبها للتصريحات الإعلامية غير المسؤولة التي أدلى بها مدرب نادي النصر البرتغالي جورج جيسوس تجاه نادي الهلال".

    ووصف الهلال ما قاله جيسوس بأنه بمثابة "افتراءات غير مقبولة" في ظل النهضة الرياضية التي تعيشها المملكة، بفضل القيادة الرشيدة، فيما أبدت شركة النادي، ثقتها بالجهات الرياضية المختصة باتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه تلك التصريحات المثيرة للرأي العام دون وجه حق، والتي تسيء للمشروع الرياضي السعودي، وأن الإدارة بصدد رفع شكوى رسمية للجهات المختصة.

    وخرج جيسوس، في المؤتمر الصحفي عقب مباراة الشباب، ليؤكد أنه لم يقصد الإهانة، حيث قال إن لديه مسؤولية كبيرة تجاه النصر، ولكنه لم ينسَ السنوات الثلاث التي قضاها في الهلال، ولم يقلل من قيمة الزعيم.

    وأضاف "أطلب باحترام ألا يتم إنساب كلام لي لم أقله، أنا ممتن لتجربتي مع الهلال، وقد حققت إنجازات مع فريقي السابق. فزت بالعديد من الألقاب في السعودية، وكان لدي احترام من الجميع، وأتمنى أن يستمر هذا الاحترام".

  • Miroslav Klose vs. Arab Saudi 2002Getty

    مباراة كأس العالم لا تسقط بالتقادم

    وقال الصرامي، عبر برنامج "ملاعب" على أثير العربية FM، إن ما حدث في مباراة ألمانيا، التي خسرت فيها السعودية (8-0)، لا تسقط بالتقادم، وعلى الشارع الرياضي أن يعرف أسباب تلك الخسارة، مضيفًا أن محمد الدعيع كان حارس مرمى المنتخب، ونواف التمياط وسامي الجابر يركلان ركلة البداية.

    وأضاف الصرامي أن المنتخب السعودي استقبل 8 أهداف، منها خمسة بالرأس، وكان الثلاثي مشاركًا في تلك المباراة.

  • مخطط لإحداث فراغ في النصر

    ووجه الصرامي، أصابع الاتهام إلى نواف التمياط ومحمد الدعيع وسامي الجابر، بانتقاد تصريح جيسوس، خلال الظهور في الاستديوهات التحليلية وترك مهمتهم في تحليل المباريات.

    ونوّه المتحدث الرسمي الأسبق للنصر، بأن ما يحدث يعد محاولة لاستغلال "ضعف الإدارة النصراوية"، والتحريض ضد جورج جيسوس، كي يرحل ويشهد النادي فراغًا إداريًا وفنيًا.

  • Jorge Jesus Al Nassr Jose SemedoSocial gfx/ Goal Arabia

    كواليس ديربي الرياض

    وكشف الصرامي عن كواليس تتعلق بمباراة الديربي بين الهلال والنصر، قائلًا إن الحكم الفرنسي الذي أدار المواجهة، احتسب ركلتي جزاء غير صحيحتين، وكذلك الطرد للحارس نواف العقيدي، مضيفًا أن الرئيس التنفيذي جوزيه سيميدو والمدير الرياضي سيماو، كانا بصدد إصدار بيان رسمي ينتقد التحكيم بعد المباراة، قبل التراجع.

    واستشهد الصرامي بتلك الواقعة، ليؤكد حالة "الفراغ الإداري" التي يعيشها النصر، مبينًا أن أندية أخرى أصدرت بيانات رسمية للتنديد بقرارات التحكيم، على غرار الشباب والرياض والتعاون.

  • التمياط: جيسوس أخرج النصر

    وكان نواف التمياط، أسطورة نادي الهلال، قد وجه انتقادًا شديد اللهجة ضد تصريح جورج جيسوس حول القوة السياسية، وما ذكره من كلمات تمثل افتراءً على المشروع السعودي، الذي وصفه بأنه أكبر من جميع الأندية الجماهيرية، وأكبر من المدرب البرتغالي.

    ووصف التمياط جيسوس بأنه أخرج النصر من المنافسة بتلك التصريحات، مضيفًا أن ما ذكره يخرج اللاعب ويفقده الشغف ويصنع الانهزامية في الفريق.

    وعلّق التمياط بأن أبرز ما يعيب جورج جيسوس، هو أنه لا يتمتع بالنفس الطويل، ولعل هذا السبب وراء عدم منافسته على بطولات قارية، وأنه قام بالضغط على حارس مرماه ببعض التصريحات، كما أنه لا يقبل بوجود أخطاء في الفريق، وأن يكون الأداء مكتملًا "10-10"، وهذا مستحيل في عالم كرة القدم.

  • الجابر ينتقد رد فعل جماهير النصر

    من جانبه، نشر سامي الجابر، رئيس الهلال الأسبق، تغريدة، قال فيها "تصريح غير موفق، ولا أعتقد أنه سيمر مرور الكرام، خصوصًا على كيان كالهلال، كلي ثقة في الأعزاء في إدارة النادي بقيادة الأمير نواف بن سعد، بأنهم سيحفظون حق الهلال، ويدافعون عن اسمه وتاريخه، ويتخذون ما يلزم بما يليق بمكانته وقيمته".

    وانتقد الجابر جماهير النصر، في التعامل مع تصريح جيسوس، بقوله إن الجمهور في البداية قال "جيسوس فضح الهلال بالقوة السياسية"، ولما صار الموضوع على محمل الجد، قالوا إنه لم يقصد.

