ليس كريستيانو رونالدو: الصرامي يرد على راتب كريم بنزيما .. "80% من ميزانية الهلال"

وفي هذا السياق، ذكر الإعلامي سعود الصرامي، عبر برنامج "ملاعب" على أثير العربية FM، بأنه يرجح عدم صحة الأنباء المتعلقة حول راتب كريم بنزيما، بقيمة 200 مليون يورو، أي ما يعادل 800 مليون ريال سعودي.

واستشهد الصرامي بإعلان الهلال عن ميزانيته وأرباحه مؤخرًا، والتي تبلغ مليار و200 مليون ريال، متسائلًا "هل من المعقول أن ينال بنزيما من هذه الميزانية نسبة 80% بمفرده؟ وكيف ينفق الهلال على النجوم الأجانب الآخرين، مثل ياسين بونو وروبن نيفيش ومالكوم وداروين نونيز؟ وإذا قلنا إن الأمير الوليد بن طلال دعّم الهلال بـ213 مليون، فهذا يعني أن الفارق يصل إلى 600 مليون".

وأضاف الصرامي أنه من المستحيل أن يتم إنفاق 800 مليون ريال على لاعب مثل كريم بنزيما، وإن كان لاعبًا كبيرًا وهدافًا ومؤثرًا، إلا أنه كبير في السن "38 عامًا"، كما أن لديه نقصًا في جوانب القوى الإعلامية والناعمة، ويبدو أنه غير مهتم بها، على النقيض من الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قائد النصر، على سبيل المثال.