فتح الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، الباب أمام نقطتين جدليتين، حول نادي الهلال، فيما يتعلق بالشكوى المقرر تقديمها ضد المدير الفني للنصر، جورج جيسوس، أو رئاسة الأمير نواف بن سعد.
شكك في "قانونية" رئاسة نواف بن سعد .. الصرامي يثير مفاجأة حول شكوى الهلال ضد جورج جيسوس!
الهلال يقرر شكوى جيسوس
وكان نادي الهلال قد أصدر بيانًا عبر موقعه الرسمي، أعلن فيه عن شجب التصريحات الإعلامية غير المسؤولة، التي أدلى بها مدرب النصر جورج جيسوس، والتي تضمنت افتراءات غير مقبولة، فيما أبدت شركة "الزعيم"، ثقتها بالجهات الرياضية المختصّة لاتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه تلك التصريحات المثيرة للرأي العام دون وجه حق، والتي تسيء إلى المشروع الرياضي السعودي، وأن الشركة بصدد رفع شكوى رسمية للجهات المعنية بالأمر.
وأثار جيسوس جدلًا واسعًا، خلال ظهوره في المؤتمر الصحفي، قبل مباراة الشباب، بسبب تصريح منسوب إليه عقب تلقيه سؤالًا حول عدم ضغط نجوم النصر على الحكام، كما فعل لاعبو الهلال في مباراة الديربي، معلقًا "العالمي ليس لديه نفس القوة السياسية التي يتمتع بها الزعيم".
وفي المؤتمر الصحفي عقب مباراة الديربي، قال جيسوس إنه لم يقلل من قيمة الهلال، ولم ينسَ السنوات الثلاث التي قضاها بين أرجاء الزعيم، فيما طالب بعدم إنساب كلام على لسانه لم يقله، مؤكدًا أنه ممتن لتجربته مع الهلال.
أين شكوى الهلال؟
وتطرّق الصرامي، عبر برنامج "ملاعب" للحديث عن الشكوى المقرر رفعها من قِبل إدارة الهلال ضد جورج جيسوس، مؤكدًا أن لجنة الانضباط والأخلاق، لم تتلقّ أي شكوى - حتى اللحظة - من الزعيم، ولم يتم استدعاء المدرب البرتغالي لاستجوابه بناءً على الشكوى الهلالية، متسائلًا "هل تم تجميدها أم أنها في الطريق؟".
يذكر أن عبد الله الماجد، رئيس مؤسسة النصر غير الربحية، قد أفاد بأن البيان الرسمي الذي أصدره النادي، عقب مباراة الديربي أمام الشباب، كان موجهًا إلى الهلال.
وأوضح الماجد أن البيان النصراوي لم يتأخر صدوره، حيث كان جاهزًا قبل مباراة الشباب، إلا أنه ارتأى تأجيل نشره نظرًا للانشغال بأجواء الاحتفال باستعادة الفريق لمسار انتصاراته في دوري روشن.
مضمون بيان النصر
وأصدر النصر بيانًا رسميًا بعد يومين من إعلان الهلال، حيث تضمن البيان النصراوي، التنديد بوجود حملات ممنهجة للتشويش والتشكيك وإثارة الرأي العام، من خلال كيانات رياضية وعبر بيانات وقنوات تليفزيونية، فضلًا عن أحاديث تتضمن إساءات وتشكيك في المشروع الرياضي السعودي بشكل عام، وفي شركة نادي النصر بشكل خاص، عبر اتهامات صريحة بتوجيه المنافسة، تتعارض مع واقع الأحداث.
ووصف بيان النصر، ما حدث قبل يومين، بأنه سابقة رياضية، ومثال صريح يهدف إلى إخراج الرياضة عن إطارها المشروع، ويهدد الحفاظ على المكتسبات العامة، من خلال حملة إعلامية مضللة وممنهجة، تسعى لتجييش الوسط الرياضي وتأجيج الرأي العام، بالاستندا إلى تأويل كاذب واتهامات كيدية.
قانونية رئاسة نواف بن سعد
وفي سياق آخر، وجه الصرامي رسالة تشكيك حول مدى قانونية تولي الأمير نواف بن سعد، رئاسة مؤسسة الهلال، مؤكدًا أن اللوائح تنص على اشتراط العضوية، سواءً الذهبية أو البلاتينية أو العادية، من أجل الترشح للرئاسة.
واستعرض الصرامي قائمة أعضاء مؤسسة نادي الهلال، والتي جاءت خالية من اسم الأمير نواف بن سعد، بحسب الموقع الرسمي، حيث يأتي صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال، كعضو بلاتيني داعم، كما تضم العضوية "البلاتينية"، كلًا من "فهد بن نافل، عبد العزيز العجلان، موسى الموسى، سلطان العبيكان، ممدوح السديري، عبد الله الراجحي"، كما لم يرد اسم الأمير نواف في قوائم العضويات الذهبية.
وأرسل الصرامي رسالة إلى إدارة لجنة الانتخابات، من الكشف عن آلية ترشيح الأمير نواف بن سعد، في انتخابات عمومية الهلال.
مشوار النصر في الموسم الحالي 2025-2026
فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.
وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.
أما في دوري روشن السعودي.. حقق النصر الفوز في المباريات العشر الأولى؛ قبل أن يسقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) مع الاتفاق، ثم الخسارة ضد الأهلي والقادسية والهلال تواليًا، فيما استعاد طريق الانتصارات بفوز ملحمي على الشباب (3-2).
أيضًا.. فاز النصر في جميع مبارياته الست بدور المجموعات من مسابقة دوري أبطال آسيا "2"، ضامنًا التأهُل إلى دور ثمن النهائي رسميًا، كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.
إلا أن الصدمة الكبيرة جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق النصراوي أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.