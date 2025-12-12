سرير في النادي ومراقبة كل التفاصيل.. مورينيو ينسف حياته الشخصية من أجل بنفيكا!

في ظهور إعلامي خطف الأضواء قبل ساعات من مواجهة فريق موريرينسي، كشف المدرب البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي بنفيكا، عن تفاصيل دقيقة ومثيرة للجدل حول حياته اليومية داخل أروقة النادي، وذلك في حديث مطول لإذاعة "بنفيكا إف إم" صباح اليوم الجمعة.
التصريحات التي جاءت قبل المواجهة المرتقبة ضد موريرينسي يوم الأحد المقبل، لم تكن مجرد دردشة عابرة، بل تحولت إلى عناوين عريضة بعدما قارن المدرب جيله الحالي بأساطير الفرق التي دربها سابقاً، كاشفاً عن تضحيات شخصية جسيمة يقدمها في العاصمة لشبونة لضمان بقاء فريقه في القمة.