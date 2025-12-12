FBL-EUR-C1-BENFICA-NAPOLIAFP
بلال محمد

سرير في النادي ومراقبة كل التفاصيل.. مورينيو ينسف حياته الشخصية من أجل بنفيكا!

عشق مورينيو بالتفاصيل لا ينتهي...

في ظهور إعلامي خطف الأضواء قبل ساعات من مواجهة فريق موريرينسي، كشف المدرب البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي بنفيكا، عن تفاصيل دقيقة ومثيرة للجدل حول حياته اليومية داخل أروقة النادي، وذلك في حديث مطول لإذاعة "بنفيكا إف إم" صباح اليوم الجمعة.

التصريحات التي جاءت قبل المواجهة المرتقبة ضد موريرينسي يوم الأحد المقبل، لم تكن مجرد دردشة عابرة، بل تحولت إلى عناوين عريضة بعدما قارن المدرب جيله الحالي بأساطير الفرق التي دربها سابقاً، كاشفاً عن تضحيات شخصية جسيمة يقدمها في العاصمة لشبونة لضمان بقاء فريقه في القمة.

  • من الفراش إلى المكتب في 120 ثانية

    لم يعد سراً أن مورينيو شخص يهتم بالتفاصيل، لكن ما كشفه في تصريحاته يتجاوز الاهتمام بالتفاصيل ليصل إلى مرحلة الهوس بالعمل، فقد اعترف المدرب البرتغالي بأنه ترك منزله الفاخر في لشبونة، وقرر الإقامة في غرفة بسيطة داخل مركز تدريبات فريقه.

    وأوضح مورينيو، أن السبب في هذا القرار، هو الوقت حيث قال في لهجة صارمة: " السرير في منزلي أفضل بمراحل، لكن النوم هنا يمنحني ميزة لا تقدر بثمن، دقيقتان فقط تفصلان بين استيقاظي وجلوسي على مكتبي".

    كما أكد مورينيو، أنه يفضل البقاء في النادي لمتابعة ومراقبة كل شيء حوله، من موعد وصول اللاعبين والاهتمام بحالة ملعب التدريبات، وقال: " أحب أن أرى من يصل مبكرًا ومن يتأخر، أريد أن أشعر بنبض المكان".

    وكشف جوزيه مورينيو، أنه بعد نهاية العمل يتواصل مع عائلته المتواجدة في لندن، عبر مكالمة فيديو، ثم بعدها يشاهد أحد الأفلام، ليفرغ عقله، ثم يخلد إلى النوم مبكرًا.

  • بنفيكا أفضل من ريال مدريد ومانشستر يونايتد

    فجر مورينيو، مفاجأة قد تكون هي الأقوى منذ توليه مهمة تدريب الفريق البرتغالي، حيث كشف أن الجيل الحالي لفريق بنفيكا، يتفوق على عدة فرق تاريخية دربها قبل ذلك، والتي حقق معها الكثير من الإنجازات.

    وقال المدرب البرتغالي: " لا أريد أن أكون غير محترم للفرق التاريخية التي دربتها، لكن هذه المجموعة في بنفيكا هي واحدة من الأفضل إن لم تكن الأفضل، التي عملت معها طوال 25 عاماً".

  • موقف بنفيكا

    ستدخل كتيبة جوزيه مورينيو، المباراة القادمة أمام موريرينسي، في الجولة الرابعة عشر من الدوري البرتغالي، وعينها على النقاط الثلاث، لمواصلة الزحف نحو القمة، ومصالحة الجماهير عقب التعادل الأخير امام سبورتينج لشبونة، بهدف لكل فريق.

    ويحتل بنفيكا، المركز الثالث في ترتيب الدوري البرتغالي، برصيد 29 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن سبورتينج، الذي يحتل المركز الثاني، بينما ينفرد بورتو، بصدارة الترتيب ومعه 37 نقطة.

    وعلى الصعيد الأوروبي، بدأ بنفيكا، دوري أبطال أوروبا، بأسوأ طريقة ممكنة إلا أنه نجح في تصحيح المسار بآخر مباراتين، وخرج منتصرًا، على أياكس، ثم نابولي، وسيكون أمامه مهمة صعبة أمام يوفنتوس، ثم ريال مدريد، في آخر مباراتين، لمحاولة خطف بطاقة من بطاقات التأهل إلى ملحق الدور القادم من البطولة الأوروبية.

  • حقيقة العودة إلى ريال مدريد

    في العاصمة الإسبانية مدريد، تشتعل الأجواء داخل النادي الملكي ريال مدريد، الذي يمر بفترة صعبة تحت قيادة المدرب تشابي ألونسو، والذي أصبح مرشحًا للإقالة، وبدأت تكثر الأقاويل حول من يخلفه في تدريب الميرينجي، وكان جوزيه مورينيو، ضمن الأسماء المطروحة لتلك المهمة.

    من جانبه أوضح المدرب البرتغالي، موقفه من تلك الشائعات والعودة إلى ريال مدريد، مرة أخرى، وقال مورينيو في وقت سابق: " لست بحاجة إلى إغلاق الباب أمام هذا الأمر، وذلك لأنه مغلق ومحسوم بالفعل، إنه موضوع منتهٍ والصحافة قامت بفتحه من جديد".

