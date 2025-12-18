"اتهموني بسرقة مكملات غذائية ومنعوني من التدريب".. طبيبة تغذية ريال مدريد السابقة تكشف المستور!

وتوضح إيتزيار أن العراقيل وُضعت أمامها بشكل ممنهج، بدءًا من تجاهل توصياتها الغذائية في مطبخ الفريق، وصولًا إلى سخرية بعض العاملين منها علنًا، بل وتوجيه اللاعبين لعدم الالتزام بتعليماتها. كما تؤكد أن الأطباء والمعالجين الطبيعيين كانوا يعطون اللاعبين تعليمات ومكملات مخالفة لما تقترحه، دون إبلاغها، ما اعتبرته خطرًا صحيًا محتملًا.

ورغم كل ذلك، تشير إيتزيار إلى أن عددًا كبيرًا من اللاعبين بدأ يشعر بتحسن واضح في الأداء والحالة البدنية، حيث اختفت آلام مزمنة لدى بعضهم، وتراجعت حالات الإرهاق والتقلصات العضلية، بل وأكد لاعبون أنهم باتوا قادرين على إكمال المباريات دون الشعور بالإجهاد. هذه النتائج، بحسب قولها، زادت من حدة العداء تجاهها داخل الجهاز الطبي.

وتقول إن هذا التوتر بلغ ذروته بعد مباراة الفريق أمام أتالانتا في دوري أبطال أوروبا، حيث ظهرت آثار البرنامج الغذائي بوضوح، ما دفع بعض اللاعبين إلى التحدث مباشرة مع رئيس النادي. بعدها، تعرضت – وفق روايتها – لسلسلة جديدة من الاتهامات الكاذبة، قبل أن يتم إبعادها عن السفر مع الفريق، ثم منعها من دخول مقر التدريبات نهائيًا.