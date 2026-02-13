"سخيف" - سير جيم راتكليف يتعرض لانتقادات من قائد منتخب إنجلترا للرجبي مع استمرار الانتقادات حول تصريحاته بشأن الهجرة

أثار راتكليف ردود فعل عنيفة من داخل اللعبة بعد تعليقاته غير المبررة حول الهجرة في مقابلة مع قناة سكاي نيوز. قال مؤسس INEOS إن المملكة المتحدة "استُعمرت من قبل المهاجرين". أثارت تعليقاته اشمئزازًا، ورد عليه إيتوجي، قائد منتخب إنجلترا في الرجبي، بحدة.

غاب إيتوجي عن بداية معسكر تدريب بطولة الأمم الستة لحضور جنازة والدته في نيجيريا.

وقال، وفقًا لصحيفة The Guardian: "من الواضح أنني لا أتغاضى عن اللغة التي استخدمها.

لقد ولدت في هذا البلد من أصول نيجيرية وأعتقد أنه من السخف القول إن بريطانيا العظمى قد استُعمرت من قبل المهاجرين لأن هذا بعيد كل البعد عن الحقيقة. أعتقد أن هذا خطأ".

كما أعرب عن فخره بتمثيل بلده، مضيفًا: "كان من الرائع العودة إلى إنجلترا؛ فهذا أحد الأشياء التي كانت تحبها أمي. أنا لا أنتمي إلى عائلة تقليدية تعشق الرجبي، لكن والديّ أصبحا من عشاق الرجبي تمامًا. كانت أمي دائمًا تحب حقيقة أنني كنت ممثلًا لهذا الفريق".