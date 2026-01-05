"داروين نونيز الدفاع" .. جيمي كاراجر يسخر من لاعب ليفربول ويُطالبه بـ "رفع رأسه"

كما اعتاد مع نجوم ليفربول، فتح جيمي كاراجر النار على الظهير الأيسر للريدز، ميلوش كيركيز، بعد أدائه أمام فولهام، متهمًا إياه بالركض في الجانب الأيسر دون فعل أي شيء آخر ومطالبًا إياه برفع رأسه والتواصل جيدًا مع زملائه!

صاحب الـ22 عامًا لعب أساسيًا أمام فولهام بعدما جلس بديلًا خلال مواجهة ليدز يونايتد السابقة، وقد سخر كاراجر من مستواه هذا الموسم مع ليفربول بعد انتقاله إليه من بورنموث مقابل 40 مليون جنيه إسترليني الصيف الماضي، مشبهًا إياه بالمهاجم السابق للفريق، داروين نونيز، والذي انضم للهلال السعودي في سوق الانتقالات الصيفي الأخير.

المدافع الإنجليزي السابق أضاف خلال حديثه لشبكة "سكاي سبورتس" "جلوس كيركيز على مقاعد البدلاء ليس مفيدًا له بالطبع، لكن أعتقد أنه مفيد لليفربول لأنه ليس من الضروري أن يلعب كل أسبوع. لدينا لاعب ممتاز مثل آندي روبرتسون يحتاج أيضًا للعب. وعندما لعب روبرتسون، لم يلعب بنفس قدر كيركيز، وربما يمكن القول إن أداء روبرتسون كان أفضل. لقد وجد الأمر صعبًا. إنه شاب، لكنه سيتعين عليه التحسن في النصف الثاني من الموسم، وهذا أمر لا شك فيه".

وتابع كاراجر "من المضحك مشاهدة كيركيز وهو يلعب. دائمًا ما أتذكر حديثي عن ترينت ألكسندر-أرنولد، الذي افتقده ليفربول كثيرًا، وقلت إنه كأنك تمتلك كيفين دي بروين في مركز الظهير الأيمن. أحيانًا عند مشاهدة كيركيز، تشعر وكأنك ترى داروين نونيز في مركز الظهير الأيسر، الأمر غريب بعض الشيء. لا يوجد تفكير حقيقي، ماذا يفعل بالكرة؟ كيف يتواصل مع زملائه؟ كل شيء رأسه للأسفل، ركض فقط. لا يرفع رأسه ليمرر الكرة".

كريس بويد انضم إلى كاراجر في حديثه السلبي عن اللاعب المجري، مشيرًا إلى أنه كثيرًا ما ركض على الجانب الأيسر ولم تكن تمريراته الأخيرة جيدة بما يكفي، وأضاف "لم يصل بعد إلى مستوى أدائه في بورنموث الموسم الماضي. عليه التأقلم مع متطلبات الضغط واللعب في نادي يضطر للفوز في كل مباراة".